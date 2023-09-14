Сыроварня в гипермаркете — такого ритейл еще не пробовал

Розничная сеть «Магнит» начала производить мягкие сыры, оборудовав сыроварню в одном из своих магазинов «Магнит Экстра» в Туле. Ассортимент включает 12 позиций — моцареллу, качотту, рикотту, буррату, страчателлу и другие. Стартовый объем выпуска — до 1 тонны в месяц, но в дальнейшем его планируют увеличивать. Молоко для изготовления сыра будут поставлять местные фермеры.



Продукция появится в продаже в середине октября под собственным брендом «М Кухня» и будет доступна в магазине, где находится сыроварня, а также в ближайших торговых точках сети. Цена предложения, как ожидается, будет в среднем на 20% ниже рынка.



Экстравагантный ход «Магнита» объясняется двумя причинами. Прежде всего - это опережающий рост спроса на сыр в самой сети: во 2 квартале этого года он составил 10%, — при том, что рынок в целом просел в прошлом году на 1,2%. Причина снижения потребления — рост цен в рознице примерно на 20% из-за нестабильности курса рубля и значительной доля импорта в ингредиентах и оборудовании сыроделов. Теперь в «Магните» ожидают, что новая линейка мягких сыров благодаря выгодному сочетанию цены и качества еще больше продвинет конкурентоспособность ритейлера в данной товарной категории, включая белорусский импорт.



Другая причина связана с тем, что начиная с 2019 года «Магнит» меняет позиционирование сегмента крупных магазинов — бывших гипермаркетов, которых в сети насчитывается около 500. В рамках нового формата - суперсторов «Магнит Экстра» — компания пробует различные виды уникального предложения для покупателей. В 2022 году в одном из магазинов в Краснодаре ритейлер открыл свою первую небольшую пивоварню, продукция которой продаётся на месте и отгружается еще в 15 суперсторов. В другом краснодарском магазине при мясном цехе запущена линия по выпуску деликатесов и колбасных изделий из натурального сырья.