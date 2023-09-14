Театр «Маска» открывает новый сезон мультимедийным 3D-шоу

Современный и высокотехнологичный театр «Маска», открывшийся осенью 2022 года в Московского дворца молодёжи, объявил о старте нового сезона. Его откроет мульмедийное шоу «Лебединой озеро» Национального русского балета «Возрождение», предлагающего по-новому взглянуть на хрестоматийную постановку. Классический спектакль, созданный в лучших традициях русской балетной школы, будет оформлен в современном визуальном пространстве, создающим 3D-эффект без специальных очков. На протяжении спектакля зрители попадут в разные части королевского Замка и, следуя по его лестницам и залам, перенесутся в атмосферу глубокой старины. Благодаря впечатляющим мультимедийным эффектам волшебство истории станет как никогда убедительным и зримым: Одетта, возлюбленная молодого принца Зигфрида, превратится в прекрасного лебедя, а злой колдун Ротбарт предстанет во всей своей инфернальной мощи. Синтез авторской хореографии и мультимедийных технологий дают возможность зрителю увидеть абсолютно новый балет XXI века. Солистами постановки станут ведущая солистка Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, лауреат многочисленных международных конкурсов Ольга Сизых и заслуженный артист России, экс-премьер Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Мануйлов.

Национальный русский балет «Возрождение» был создан в апреле 1998 г. Валерием Анучиным, Алсу Кондралеевой и Сергеем Чернобровкиным. Сегодня это один из ведущих коллективов Москвы, хореографической особенностью которого является сочетание культуры классического, современного и русско-народного танца. В художественном оформлении спектаклей балета «Возрождение» используются современные технологии: 3D анимация, графическая голограмма, световые и звуковые эффекты, технологичные сценические конструкции. Всё это позволяет мгновенно преображать место действия, изменять стиль хореографии и геометрию сценического пространства, создавать уникальную атмосферу для каждого спектакля.

Необычную постановку Национального русского балета «Возрождение» можно будет увидеть 21, 22 и 23 сентября