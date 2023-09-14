Дмитрий Астрахан отметил, что «Красавец мужчина» — это его первая режиссерская работа в театре. «В этом спектакле будут сформулированы принципы театра, который мне близок и который я бы хотел, чтобы мы строили. Это театр, ориентированный на зрителя, где центральное место занимает актер, но в то же время, этот театр максимально применяет все постановочные средства, доступные современному театру. Мы хотели бы привлекать новых людей к созданию спектаклей, и даже из смежных областей. Мы бы хотели с их помощью искать новые свежие решения, тем самым расширяя территорию театрального поиска.»

Так, например, в качестве художника по костюмам к премьерному спектаклю «Красавец мужчина» театр пригласил Дмитрия Логинова (известного российского кутюрье), который создал очень яркие, стильные и современные костюмы. Кроме того, Астрахан выразил благодарность постановочной части театра за прекрасные декорации к спектаклю и отметил, что была проделана большая и сложная работа. С премьерой «Красавца-мужчины» в труппу пришли два новых артиста: Родион Вьюшкин и Анастасия Акатова.

Дмитрий Астрахан рассказал о грядущих премьерах театра. В планах н театра подготовить в этом сезоне 8 названий, часть постановок выйдет в этом сезоне, часть – в следующем.

Премьера спектакля Сергея Дьячковского «Тетка Чарлея» по Брэндону Томасу ожидается в октябре, «Безумные влюбленные» Лопе Де Вега в постановке Максима Иванова – в ноябре. Идет работа над спектаклем «Интервью» по Александру Углову, авторами сценической версии и режиссерами которого стали Роза Хайрулина и Юлия Галкина. Постановка «Мой дом - твой дом» станет режиссерским дебютом актера театра Ивана Мамонова. На сборе труппы худрук поздравил Ивана с присвоением звания «Заслуженный артист России».

Кроме того, худрук планирует в этом сезоне начать работу над спектаклями классического репертуар «Дама с камелиями» и «Свадьба Кречинского».

«При этом мы, естественно, работаем над современной драматургией. Это непростой путь, и мы ищем современную пьесу. Продолжает работать конкурс «Действующие лица». Мы ищем не только новые пьесы, но и новые заявки. Учитывая успешный опыт совместной работы с драматургами Борщевским и Кретовой, мы решили продолжить сотрудничество, и они предложили новое название. Их идея нас заинтересовала, и мы продолжаем совместную работу. Кроме того, мы ищем материал для молодых артистов и открыты к предложениям», – отметил худрук на сборе труппы.

С гастролями коллектив планирует в сентябре принять участие в «Волковском фестивале» со спектаклем «Толстого нет». Постановку «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное» в октябре увидят в Мурманске, а в ноябре в Кемеровской области. В ноябре в рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Челябинск поедут спектакли «Лондонский треугольник», «Вредные советы», «Семейный шкаф и его обитатели», «Дурочка и зэк» и «Спасти камер-юнкера Пушкина». Детский спектакль «Мышонок – суперсыщик» увидят в декабре в Свердловской области. Во второй половине сезона запланированы гастроли в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казахстан и Тамбов.