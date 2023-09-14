ЦБ скорректировал требования к капиталу страховщиков

Центробанк скорректировал требования к капиталу страховщиков для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности компаний. Указание регулятора вступит в силу 25 сентября, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Так, в качестве превентивной меры вводится прогрессивная шкала требований к капиталу страховщиков ОСАГО, чья доля в этом сегменте превышает 15%. Размер надбавки будет определяться по итогам каждого квартала. Это ограничит влияние рисков утраты финансовой устойчивости отдельными крупными страховщиками на сегмент ОСАГО в целом. В настоящее время таким компаниям не требуется дополнительный капитал, так как у них сформирован достаточный запас страховых резервов», — пояснили в Центробанке.

Кроме того, страховщикам разрешается учитывать в капитале цену неторгуемых акций крупнейших эмитентов с высоким кредитным качеством. Документ также закрепляет «рассрочку» по списанию стоимости заблокированных активов в течение 10 лет для компаний, которые не выплачивают дивиденды, и изменяет требования к формированию страховых резервов для снижения нагрузки на капитал.

Кроме того, новые требования расширяют инвестиционные возможности страховщиков — за счет значительного запаса капитала они смогут покупать проектные облигации в бо́льших объемах, отметили в ЦБ.

