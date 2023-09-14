В России получили новые данные о сплавах, способных повысить прочность космических аппаратов

Команда ученых из Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и Белгородского государственного университета (БелГУ) получила новые данные об особенностях алюминиевых сплавов, из которых делают космические корабли.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры общей и теоретической физики ЧелГУ Василия Красникова.

«Прочные и одновременно легкие алюминиевые сплавы применяются в аэрокосмической отрасли, при этом свойства этих материалов, проявляемые при сильном столкновении, не были до конца изучены. При поддержке Российского научного фонда мы совместно с коллегами из БелГУ постарались восполнить этот пробел за несколько лет. Новые, ранее неизвестные, данные стали актуальны для понимания проблемы прочности алюминиевых сплавов в целом и для того, как эти сплавы поведут себя во время эксплуатации в качестве деталей космических аппаратов, самолетов, автомобилей», — рассказал Красников.

Новые данные помогут понять, как именно можно повысить устойчивость корпусов космических аппаратов к столкновению с микрометеоритами, подчеркнул ученый.

Уточняется, что физики-теоретики совместно с физиками-экспериментаторами построили трехуровневую методику предсказания прочности сплавов алюминия с медью и магнием и показали, как влияет фазовый состав упрочняющих включений на прочность сплава. Выяснилось, что выгоднее всего упрочнять сплав «гибридными включениями тета-фазы», передает агентство. Поясняется, что много мелких включений, однородно распределенных по объему, оказывают больший упрочняющий эффект, чем крупные включения, сформированные за счет снижения количества мелких. Также исследователи обнаружили, что во время продолжительной деформации происходит «разрушение упрочняющих включений тета-фазы», вследствие чего упрочнение сплава ими снижается.