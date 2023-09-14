В ДНР уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками

Артиллерия группировки войск «Юг» уничтожила командный пункт, а также пункт управления дронами ВСУ в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в ДНР.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили, передает ТАСС.

«Артиллерией группировки уничтожены пункт временной дислокации 110-й механизированной бригады ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, командный пункт в Красногоровке и Авдеевке. А также три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке», — сказал офицер.

Он сообщил, что оперативно-тактической авиацией группировки нанесены удары по скоплению вооружений и военной техники третьей штурмовой бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Ступочки. «Штурмовой и армейской авиацией группировки войск нанесены удары по живой силе подразделений противника в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске», — добавил Минесашвили. По его данным, ВСУ потеряли орудие М119 производства США, гаубицу Мста-Б в Дылеевке, склад с боеприпасами и блиндаж в Спорном, а также девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке и Бердычи. «Расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы в Клещеевке», — отметил начальник пресс-центра группировки.

На Краснолиманском направлении между тем отражены две атаки украинских боевиков, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук «В районе Торского выступа… сорваны две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ.», — приводит Telegram-канал Минобороны слова офицера. Уточняется, что потери противника на этом направлении составили около 40 военных.