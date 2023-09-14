В России пытаются локализовать выпуск ноутбуков

Компания «Бештау» приступила к строительству в Ростове-на-Дону завода ноутбуков, который позиционируется, как первое в России предприятие по выпуску мобильных компьютеров полного цикла. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 8 миллиардов рублей, производство заработает в 2025 году, предполагаемый объем выпуска на первом этапе составит 50 тысяч единиц техники, в последующем он увеличится вдвое.

Компания уже с 2021 года выпускает моноблоки и мониторы на своем другом заводе в Ессентуках. В частности, речь идет о выпуске 24-дюймовых мониторов с IPS-экраном, которые уже попали в отечественный реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга и которые активно поставляются в госучреждения. В частности, представители компании в начале текущего года сообщили, что партия из одной тысячи мониторов была направлена Минздраву Воронежской области, а 10 тысяч таких устройств недавно отгрузили госзаказчикам в других регионах.

Сейчас же «Бештау» планирует освоить производство ноутбуков, причем с глубокой степенью локализации. Для этого на заводе создают линии для изготовления материнских плат, SSD-дисков, блоков питания, литий-ионных батарей и других ключевых комплектующих для мобильных компьютеров. В Бештау признают, что базовые материалы для производства электронных план закупаются у китайских производителей. Однако их монтаж осуществляется квалифицированными сотрудниками предприятия, и ключевые характеристики электроники гибко подстраиваются под нужды конкретных заказчиков. Собственное подразделение НИОКР компании нацелено на более глубокий переход на детали отечественного производства.

Основная проблема в локализации выпуска компьютерной техники заключается в отсутствии ключевого элемента — собственных недорогих производительных процессоров — их приходится импортировать. Недавно один из ведущих российских компьютерных производителей компания МЦСТ объявила о планах выпуска собственного 60-нанометрового процессора «Эльбрус-Б». Мировые лидеры сегодня производят процессоры по технологии 7 нм. Без существенного сокращения этого технологического отставания запустить полноценное компьютерное производство в стране будет сложно.