Вишневый сад собрались не вырубать, а сажать

Компания «Агротехника» инвестирует более 1 млрд рублей в создание плодово-ягодного производства в Новохоперском районе Воронежской области. Проект охватывает полный цикл от выращивания до переработки товарной вишни, а также многолетних ягодных культур: малины, крыжовника, ежевики.

Строительство сельхозпредприятия пройдет в две очереди. На первом этапе, до середины 2025 года планируется заложить питомник маточных растений с большим количеством районированных сортов вишни российской селекции, а затем — около 200 га промышленных вишневых садов. Второй этап — до начала 2026 года — включает в себя строительство хранилища на 1,5 тыс. тонн единовременного хранения, завод по переработке сырья мощностью 2,8 тыс. тонн в год, а также питомник с теплицами и лабораторией.

После выхода на проектную мощность хозяйство сможет производить 1 млн саженцев вишни, 570 тыс. единиц посадочного материала ягодных культур, 1,2 тыс. тонн товарной вишни в год, а также замороженную вишню и «переработанную плодово-ягодную продукцию».

Также компания построит на площадке в 6 га учебно-производственный центр со своим ягодным участком, корпус для проведения семинаров и конференций, а также модульные гостиницы. С целью развития гастрономического туризма рядом с Хоперским заповедником будет создана специальная зона с комфортными условиями для проживания.

Уверенность инвестора в успехе проекта обусловлена дефицитом на рынке посадочного материала промышленных сортов вишни из-за заморозки импортных поставок и недостаточной мощности питомников. Это сказывается и на ситуации с товарной вишней, которую Россия всегда импортировала, являясь одновременно мировым лидером по валовому сбору: при объеме производства свыше 230 тыс. тонн вишни импорт составлял около 100 тыс. тонн (правда, последняя цифра включает также черешню). Срок окупаемости нового вишневого сада определен в 6 лет.