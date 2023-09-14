Юнеско поставили под вопрос

Комитет ЮНЕСКО принял решение не включать вулканы Камчатки в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. С такой инициативой ранее выступали эксперты организации.

По-прежнему под вопросом их позиция по Байкалу - ранее, под данным Коммерсанта, организация направила ряд требований, которые нужно исполнить, чтобы озеро не попало в «черный» список. В основном их интересует законопроект, который установит перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Он уже принят в первом чтении и в том числе касается Байкала.

ЮНЕСКО при этом призвали отказаться от принятия закона, заявляя, что поправки поставят под угрозу экосистему Байкала. Байкал был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 5 декабря 1996 года.

Впрочем, позиция ЮНЕСКО заставила задуматься скорее о целесообразности членства страны в организации.

По данным исследования Б1, число россиян, которые планируют отпуск в этом году, выросло по сравнению с 2022 годом и составляет 83%.

При этом активно открывают для себя не только традиционные южные направления, но и Байкал, Камчатка, Алтай, Калерию. Многие из них ни морально, ни инфраструктурно к большому потоку туристов не готовы.

По словам заместителя председателя Российской Экологической Партии «Зелёные» Сергея Шахматова, рразвитию крупных значимых инфраструктурных проектов сейчас в России придается первостепенное значение - и на Камчатке, и в Сибири, и на Северном Кавказе. При этом в России есть жесткие природоохранные нормы и все необходимые государственные, и что важно - общественные институты, в том числе институты общественного контроля: экологические экспертизы, экологические инспекторы, которые гарантируют безусловное соблюдение высоких экологических стандартов.

«Это требование Президента и правительства, и оно неукоснительно соблюдается при проектировании такого рода работ. И госкорпорация Туризм РФ, и крупные инвесторы типа "Интеррос", и девелоперы крайне щепетильно подходят к таким проектам, предусматривают важные природоохранные и компенсационные мероприятия. Времена "дикой застройки" в нашей стране давно прошли, и по многим параметрам наше законодательство гораздо жестче европейского. Поэтому если зарубежные эксперты учитывают это, публично делают экспертизу, то мы с ними взаимодействуем и движемся в одном русле. Если видим попытки политизировать и априори обвинять Россию во всех грехах - нам не по пути», - отметил Шахматов.