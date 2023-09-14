Австралийские газовики усиливают забастовку

Рабочие на двух австралийских заводах по производству сжиженного газа (СПГ), принадлежащих американскому нефтяному гиганту Chevron, бастуют с минувшего понедельника. Однако первые три дня акция была временной и носила предупредительный характер, потому что рабочие останавливали работу заводов на непродолжительные промежутки времени. В четверг, 14 сентября, из далекой Австралии пришло сообщение о том, что временный период закончился и интенсивность забастовок с этого дня начинает нарастать. Профсоюзы, представляющие газовиков в споре с Chevron, не пояснили, на сколько часов начали с 14 сентября прекращать работу газовики на СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone, но в предупредительных письмах, направленных администрации заводов, речь шла, сообщает Bloomberg, о 24 часах. Так что, похоже, два крупнейших СПГ-завода, на которые приходится до 7% глобального производства сжиженного газа, прекратили работу на целые сутки, до следующего утра.
Пока забастовка не повлияла на экспорт СПГ из Австралии. Однако чем дольше она продлится, тем больше вероятность перебоев в поставках сжиженного газа потребителям. Между тем, никаких признаков того, что ситуация на переговорах между представителями профсоюзов и администрации может измениться в лучшую сторону нет как минимум до конца следующей недели. В пятницу 22 сентября трудовой конфликт рассмотрит австралийский энергетический регулятор - Комиссия по трудовым отношениям (FWC). Кстати, к регулятору обратились не рабочие, а руководство Chevron, очевидно, в надежде, что власти надавят на строптивых газовиков и заставят их прекратить забастовку. Chevron надеется, что Комиссия объявит конфликт трудноразрешимым и потребует от профсоюзов и рабочих согласиться на условия нефтегазовой компании.
По оценкам аналитика ICIS Тома Марзеса-Мансера, если забастовка на Gorgon и Wheatstone продлится две недели, то газовые рынки и потребители недосчитаются 1 млн тонн сжиженного газа. Аналитик не продлил свои расчеты дальше двух недель, но очевидно, что, если забастовка не закончится в сентябре, потери будут немалые.
Скорее всего, винить в новом энергетическом кризисе из-за событий в далекой Австралии будут, в первую очередь, американского энергетического гиганта, потому что его руководство пошло на принцип и довело дело до забастовки, прекрасно понимая, к каким последствиям она может привести. Дело в том, что первоначально трудовой конфликт возник и у рабочих СПГ-завода North West Shelf, принадлежащего австралийской нефтегазовой компании Woodside Energy. Однако эта компания проявила гибкость, пошла на уступки и предотвратила забастовку. Между тем, завод North West Shelf является самым большим на Зеленом континенте. Его годовая мощность составляет 16,9 млн тонн сжиженного газа. Далее следует СПГ-завод Gorgon с 15,6 млн тонн газа. Завод Wheatstone производит ежегодно 8,9 млн тонн СПГ.