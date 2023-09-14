Австралийские газовики усиливают забастовку

Рабочие на двух австралийских заводах по производству сжиженного газа (СПГ), принадлежащих американскому нефтяному гиганту Chevron, бастуют с минувшего понедельника. Однако первые три дня акция была временной и носила предупредительный характер, потому что рабочие останавливали работу заводов на непродолжительные промежутки времени. В четверг, 14 сентября, из далекой Австралии пришло сообщение о том, что временный период закончился и интенсивность забастовок с этого дня начинает нарастать. Профсоюзы, представляющие газовиков в споре с Chevron, не пояснили, на сколько часов начали с 14 сентября прекращать работу газовики на СПГ-заводах Gorgon и Wheatstone, но в предупредительных письмах, направленных администрации заводов, речь шла, сообщает Bloomberg, о 24 часах. Так что, похоже, два крупнейших СПГ-завода, на которые приходится до 7% глобального производства сжиженного газа, прекратили работу на целые сутки, до следующего утра.

Пока забастовка не повлияла на экспорт СПГ из Австралии. Однако чем дольше она продлится, тем больше вероятность перебоев в поставках сжиженного газа потребителям. Между тем, никаких признаков того, что ситуация на переговорах между представителями профсоюзов и администрации может измениться в лучшую сторону нет как минимум до конца следующей недели. В пятницу 22 сентября трудовой конфликт рассмотрит австралийский энергетический регулятор - Комиссия по трудовым отношениям (FWC). Кстати, к регулятору обратились не рабочие, а руководство Chevron, очевидно, в надежде, что власти надавят на строптивых газовиков и заставят их прекратить забастовку. Chevron надеется, что Комиссия объявит конфликт трудноразрешимым и потребует от профсоюзов и рабочих согласиться на условия нефтегазовой компании.