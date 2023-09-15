S&P 500: ночь перед колдовством

Вчера индекс Dow Jones Industrial Average после двух дней падения впервые закрыл торги в плюс. И хотя это было его самое заметное движение за месяц, пройденный путь не особенно впечатлял – 0,96%. S&P 500 и Nasdaq Composite также прибавили менее чем по проценту – 0,84% и 0,81% соответственно.

Рынок вообще весь сентябрь выглядит так, словно все еще не закончился август, а трейдеры так и не вышли из традиционных отпусков. Собственно, последнее отчасти так и есть, но обычно к середине сентября это уже не бросается в глаза.

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Индекс S&P 500 не показывал движения более чем на 1% в любую сторону уже более двух недель – с 29 августа. В сентябре на биржах США из рук в руки, по данным CME, переходило необычно мало акций – менее 10 млн в день. По расчетам Bloomberg, такой полосы анемичных торгов не наблюдалось с октября 2021 года.

И все же статистика немного расшевелила рынок. Индекс цен производителей вырос на 0,7% при ожиданиях 0,4%. Розничные продажи тоже увеличились больше прогнозов (на 0,6% против 0,1%), чему помог рост цен на бензин. Первоначальные заявки на пособия по безработице, впрочем, тоже подросли – до 220 тыс. с 217 тыс.

В другой ситуации эти цифры могла бы стать аргументом в пользу подъема ставок. Но рынок абсолютно – на 96%, по данным CME, – уверен в том, что на следующей неделе этого не случится. До ноябрьского же заседания ФРС еще очень далеко.

Так что статистика только ослабила опасения по поводу рецессии, показав, что шансы на «мягкую посадку» экономики присутствуют. И хотя поначалу фьючерсы на акции и индекс Nasdaq Composite припали, затем все выровнялось.

«ФРС ясно показала, что хочет замедлить темпы повышения ставки, и она, вероятно, сохранит ее без изменений на заседании на следующей неделе, - говорил Bloomberg директор по инвестициям Independent Advisor Alliance Крис Заккарелли. – Но все данные, которые окажутся выше ожиданий, будут давить на нее, вынуждая вновь поднять ставку на ноябрьском заседании».

Поддержало рынок и крупнейшее в этом году размещение акций, проведенное на Nasdaq британской Arm Holdings Plc. Бумаги одного из ведущих разработчиков микропроцессоров выросли на 25% в ходе дебютных торгов.

«Успешное IPO Arm, безусловно, повышает уверенность в рынке, - говорил вчера CNBC главный рыночный стратег B. Riley Financial Арт Хоган. – Это не самая крупная сделка, которую мы когда-либо видели, но компания оценена высоко и держится хорошо. Это вселяет в нас надежду на то, что окно возможностей на рынках капитала, которое было практически закрытым 18 месяцев, снова открывается».

Вероятно, на динамику котировок повлияло и приближение пятницы. Она сегодня особая – День тройного колдовства (Triple Witching). Это ежеквартальная экспирация трех видов опционов и фьючерсов на индексы и на акции. В такие дни (а также накануне и после) движения котировок порой бывают резки и непредсказуемы – особенно если неделя была сложной, а объем экспирации велик.

На этот раз истекают контракты на весьма существенную сумму – $3,9 трлн. Вероятно, как обычно, вырастут объемы и волатильность: трейдеры будут массово закрывать старые позиции и открывать новые, не особо оглядываясь на новостной фон. Одновременно пройдет ребалансировка индексов – в частности, S&P 500, – что тоже станет катализатором увеличения числа сделок с акциями.

Так что причины понервничать будут – и не только на сегодняшних торгах. После «ведьминых дней» ведь бывало всякое. Осенью 1987 года, например, случился «черный понедельник», когда Dow показал максимальное падение в истории. Вообще же, по расчетам Bloomberg, с 1990 года на неделе, следовавшей после сентябрьского Дня тройного колдовства, S&P 500 падал в 79% случаев, теряя в среднем 1%.