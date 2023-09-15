Банк России повысил ключевую ставку еще на 1%

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 13% годовых. Это произошло после того, как на внеочередном заседании 15 августа, регулятор поднял ставку сразу на 350 б.п. — с 8,5 до 12% годовых. В ЦБ отметили, что инфляционное давление в российской экономике остается высоким и предупредили, что целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки будет обсуждаться на ближайших заседаниях.

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«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — заявили в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе. Текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля. В среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9% год к году, отметили в ЦБ.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — заявили в ЦБ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года.

