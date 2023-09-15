Более 30 млрд рублей вложат в редевелопмент бывшей промзоны «Огородный Проезд»

Власти Москвы выставят на торги право комплексного развития территории (КРТ) площадью около 15 га, расположенной в бывшей промышленной зоне «Огородный Проезд» рядом со станцией метро «Бутырская». Общий объем инвестиций в ее редевелопмент оценивается более чем в 30 млрд рублей, сообщил 15 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В конце третьего квартала 2023 года на торги планируется выставить право на комплексное развитие трех участков бывшей промзоны "Огородный Проезд" общей площадью 15,07 га на северо-востоке столицы. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 30 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 1,2 млрд», — сказал Владимир Ефимов. Здесь также появится почти 2,7 тыс новых рабочих мест, добавил он.

Территория, которую планируется перестроить, ограничена Огородным проездом, проездом Добролюбова и Складочной улицей. В шаговой доступности от нее расположена станция метро «Бутырская», а также МЦД-2 «Дмитровская». В ходе редевелопмента здесь возведут более 192 тыс м2 недвижимости, в том числе по программе реновации жилья, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, по программе реновации здесь построят около 30 тыс м2. А кроме того, появятся также общественно-деловые и другие объекты площадью более 162 тыс м2. «В будущем квартале построят физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиницу и базу для коммунальных служб. Жители районов Бутырский и Марьина Роща получат обновленную и доступную инфраструктуру», — пояснил он.

Напомним, программа КРТ запущена, чтобы вовлечь в оборот территории, которые заброшены или используются неэффективно. На данный момент в столице на разных стадиях находится 188 таких проектов общей площадью около 2,45 тыс га.