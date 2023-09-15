Чиновник о западных санкциях: руки коротки

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев высказал мнение об отсутствии значительных угроз конфискации иностранных активов россиян по причине наличия сопоставимых иностранных активов в РФ, а также — большой роли России в международной торговле, прежде всего, сырьевыми товарами.

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«Объем активов, который есть иностранных в РФ, существенный и большой, сопоставимый. Поэтому есть шанс, так скажем, на то, что, во-первых, и санкции не пойдут по очень жесткому сценарию, и массового отъема собственности так и не случится. Я не хочу, чтобы это звучало как гарантия, я просто свои рассуждения озвучил», — передает ТАСС слова Дмитрия Тимофеева в ходе дискуссии «Конфискация российских активов: пределы обострения» на площадке клуба «Валдай».

«У России очень большая роль на сырьевых рынках, — продолжил свою мысль директор департамента. — Это нефть и газ, который Европа продолжает потреблять, это уран, металлы, удобрения и, кроме того, даже то, что Россия — крупнейший поставщик продовольствия на мировом рынке», — сказал Тимофеев.

Он отметил, что жесткое ограничение таких поставок способно вызвать в западных странах массовое недовольство, что «не позволяет Западу пойти на жесткий сценарий. Одно дело заявлять, другое дело делать. Это чревато для глобальной экономики. Недовольных будет много».

В связи с этим можно напомнить, что в сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на главу эстонского МИД Маркуса Цахкна сообщило о планах Таллина первым в ЕС легализовать конфискацию российских подсанкционных активов. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст незамедлительный и крайне жесткий ответ Эстонии в случае реализации Таллином угрозы конфискации российских активов и передачи их Украине.

Страна будет рассматривать любые попытки изъятия российских активов как «вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность», — подчеркнула она на полях ВЭФ-2023.

Напомним также, что весной прошлого года среди деловых аналитиков распространялись порой панические рассуждения, где из предположительных посылок следовали выводы, воспринимавшиеся уже как факты, и эта воображаемая цепочка приводила к конфискации всего и вся российского за рубежом. Особенно обострились такие слухи в недолгий период, когда решался вопрос об одном из траншей по погашению внешних российских обязательств, препятствия чему чинил минфин США.

«Дефолт, конфискация — сначала государственных, а затем и частных активов россиян», — можно было услышать и прочитать у комментаторов. Забыли об этих рассуждениях сразу, как только стала ясна их несостоятельность.

Вывод средств из доллара и евро и нефть по 200

Наиболее правильным, уверен ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, было бы говорить о том, что манипуляции с российскими активами в странах условного Запада способны девальвировать доверие к современной системе международных финансов. По сути, этот процесс уже идёт, но при конфискации он существенно ускорится. Сегодня тихое недоверие к основным валютам выливается в то, что многие страны избавляются от своих вложений в европейские и американские облигации.

К примеру, Китай перестал реинвестировать средства в американские казначейские обязательства, а вместо этого покупает золото. За последние 10 месяцев инвестиции в данный металл превысили 217 тонн, и это далеко не предел. В значительных объемах «сливает» американские гособлигации и Саудовская Аравия. В плане международной торговли также наблюдается тенденция сокращения использования евро и доллара во взаимных расчётах. В BRICS поговаривают о создании новой резервной валюты на основе золота.

Соответственно, указывает Андрей Кочетков, если конфискация активов такой страны, как РФ, которая является постоянным членом Совбеза ООН, возможна, то это будет возможно и в отношении любой другой страны. Поэтому, при всей частоте разговоров на эту тему, конкретных шагов пока нет. Есть заморозка, но и она оказывает разрушительное воздействие на доверие к основным валютам.

Естественно, что речи о каком-либо полном прекращении импорта из РФ также быть не может. Если исключить сферу услуг, то экономика РФ будет играть далеко не последнюю роль в мире. Её промышленный ВВП может составить 6%-7% от мирового. При этом в отдельных отраслях доля РФ может исчисляться десятками процентов.

В одной только сфере нефтяного экспорта РФ — это второй крупнейший поставщик. И если развитые страны не хотят получить нефть по 200 с лишним долларов за баррель, то таких действий не будет, говорит Андрей Кочетков. Можно даже не вспоминать, что РФ является крупнейшим поставщиком удобрений и пшеницы. Блокировка такого экспорта неизбежно приведёт к резкому повышению цен на соответствующую продукцию и дестабилизацию ситуации в десятках стран, заключает аналитик.

«Очевидно, — отмечает политолог, руководитель группы «Влияние» Никита Донцов, — что сами европейцы не полностью разделяют активность своих политиков и чем больше будет нарастать народное недовольство, тем меньше антироссийских активностей будет происходить от политиков. Мы уже видим, как уровень антироссийской риторики ослаб в странах западной Европы, вероятно, этот тренд дойдет и до восточно-европейских стран».