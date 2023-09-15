Число россиян, вступивших у ряды ВС РФ по контракту, быстро растет

Владимир Путин заявил, что за год в ряды российской армии вступило 300 тысячах контрактников. Слова президента, сказанные на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко, приводит ТАСС.

«Я пару дней назад сказал, что у нас уже мужчины наши, воины наши подписали контракты с Вооруженными Силами РФ в количестве 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Сегодня утром доложили: 300 тысяч контрактов подписано людьми, которые, - я хочу ещё раз подчеркнуть, — готовы жизнью пожертвовать в интересах своей Родины, защищая интересы России», — цитирует президента информагентство.

Напомним, сегодня в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии, на которой Путин и Лукашенко обсудили различные актуальные вопросы международной и внутренней повестки.

