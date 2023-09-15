«Дальтрансуголь»: почти половину экспортируемого угля забирает Китай

Почти 50% российского угля, транспортируемого через терминал «Дальтрансуголь» Национальной транспортной компании (НТК), идет в Китай. Такие данные озвучило информагентство «Прайм», ссылаясь на слова исполнительного директора терминала Владимира Долгополова.

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«География немножко сузилась. Сейчас это порядка шести основных потребителей. Это Корея, это основной — Китай, Индия, Малайзия, Тайвань и Вьетнам. Основная часть — это Китай, потом Корея. Доля Китая — порядка 45-50%», — сообщил Долгополов.

По словам представителя НТК, Китай нарастил закупки угля, ранее они составляли около трети российского экспорта. «У нас разделялась раньше: треть — Корея, 30% — Япония, 30% — Китай. Все остальное уходило — часть в Европу малая, часть на Индию, Малайзия, — то есть уже 10% уходили на всех остальных», — озвучил данные спикер.

Напомним, на фоне западных санкций Россия продолжает укреплять экономическое взаимодействие с КНР.

