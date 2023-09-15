«Газпром» впервые использовал Северный морской путь для поставки СПГ

«Газпром» впервые поставил партию сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства по Северному морскому пути. Танкер-газовоз «Великий Новгород» уже завершил разгрузку в порту Китая, сообщили в пресс-службе компании.

Статья по теме: В США назвали путь, который приведет Россию к лидерству в мировой торговле

«Сегодня танкер-газовоз "Великий Новгород" с партией сжиженного природного газа, произведенного "Газпромом" на Комплексе в районе КС "Портовая", завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале "Таншань" в Китае», — сообщили в «Газпроме».

В компании подчеркнули, что это первая поставка СПГ собственного производства по Северному морскому пути. Там также добавили, что использование данного маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Комплекс «Газпрома» по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе КС «Портовая», расположенный в Выборгском районе Ленинградской области на северо-восточном побережье Финского залива, был запущен в сентябре 2022 года. Проектная производительность комплекса составляет, по данным компании, 1,5 млн тонн в год.

СПГ-терминал «Таншань» находится в порту Цаофэйдянь на побережье Бохайского залива Желтого моря.