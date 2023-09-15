Глава ЦБ объяснила, почему ключевая ставка снизится еще не скоро

Предпринятые с июля шаги по повышению ключевой ставки ЦБ — это ответ на инфляционные риски, в том числе из-за влияния валютного курса. Причем, баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, поэтому в ближайшее время понижения ставки ожидать не стоит, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. Она добавила, что особые опасения регулятора вызывают сейчас перспективы закрепления инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции.

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«В июле мы наблюдали скачок в текущих темпах роста цен. В августе темпы немного снизились, но при этом ценовое давление все больше формировалось за счет устойчивых компонентов. Значимый вклад в текущую инфляцию вносили товары, цена которых зависит от курса. Например, автомобили, одежда и обувь, техника и электроника. Ослабление рубля отражает результат одновременного действия нескольких факторов. Валютная выручка сократилась из-за значительного снижения стоимостных объемов экспорта. Одновременно вырос спрос на импорт. Во многом это отражение проинфляционного роста внутреннего спроса, который стал следствием стимулирующей бюджетной политики и сильного ускорения кредитования. Расширение рублевого спроса на импорт при ограниченном поступлении экспортной выручки привело к ослаблению рубля», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что последнее время граждане не слишком активно сберегали в рублях, а компании охотно брали рублевые кредиты, чтобы не расходовать валюту. Дополнительный спрос на валюту формировался и через операции по финансовому счету, например, теми компаниями, которые выкупают российские активы у иностранных владельцев. Это, по ее словам, тоже оказало давление на курс рубля.

«Вопреки расхожему мнению, валютная структура экспортных расчетов сама по себе не оказывает значимого влияния на динамику курса. Даже если экспорт оплачивается в рублях, это в большинстве случаев означает, что покупатель предварительно купил эти рубли, а значит, продал валюту. Исключение составляют ситуации, когда в условиях относительно невысоких ставок иностранные компании, которые оплачивают рублями поставки российских товаров, предпочитают брать рубли в кредит, а не продавать валюту», — отметила Набиуллина.

Падение курса национальной валюты, по ее словам, само по себе не являлось риском для финансовой стабильности — ослабление рубля на 10% дает только 0,5-0,6% к инфляции. Однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. И в текущих условиях для возврата к цели регулятору потребуется «продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики».

«Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Особые опасения вызывает возможное закрепление инфляционных ожиданий на повышенном уровне, что создает вторичные эффекты для инфляции. Кроме того, сохраняются геополитические риски и вероятность более жесткого приземления мировой экономики, что может сказаться на спросе на российский экспорт и динамике валютного курса», — добавила Набиуллина.