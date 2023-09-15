Инвесторы понесли с рынка заработанное с начала года

В четверг с утра сложились все предпосылки для хорошего отскока рынка акций.

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После вчерашнего небольшого снижения, вызванного очень плохой статистикой по запасам нефти и нефтепродуктов в США, цены на «черное золото» уверенно пошли вверх. К закрытию торгов за «бочку» вчера давали $93,5, что на 1,8% больше, чем в полночь со среды на четверг.

Рубль не проявлял никаких намерений роста, несмотря на то, что Банк России резко увеличил валютные интервенции.

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Индекс Мосбиржи вчера закрылся в зоне поддержки восходящего тренда, берущего свое начало 15 февраля, что также повышало желание спекулянтов сыграть на отскок.

Однако с самого открытия торгов на рынке начались масштабные распродажи, которые завершились лишь после полудня. В моменте Индекс Мосбиржи падал на 2,4%. В районе обеда четверга из ликвидных акций лишь «Магнит» торговался с ростом котировок.

Еще хуже была ситуация в малоликвидных акциях – Московская биржа провела более 50 дискретных аукционов из-за падения цен бумаг на 20%.

Такое поведение рынка на позитивных факторах говорит о том, что настроения участников торгов изменились. Большинство из них уже не ждет безудержного роста всего спектра бумаг, и начинает фиксировать заработанную с начала года прибыль.

Основной причиной смены настроений являются опасения, что Банк России в пятницу повысит ключевую ставку. Это приведет к росту затрат реального сектора на обслуживание займов, повысит стоимость маржинальных позиций у инвесторов, а также сделает практически неинтересной покупку акций под дивиденды.

Впрочем, под вечер Индекс Мосбиржи сумел отойти от внутридневных минимумов, но это больше связано не с наращиванием портфелей инвесторами, а с закрытием шортов спекулянтами. По итогам дня основной индикатор российского рынка акций закрылся с потерями в 0,3%.

Число же выросших вчера бумаг можно пересчитать по пальцам двух рук. Правда, среди них есть такие тяжеловесы как Сбер, «Роснефть», «Газпромнефть», НЛМК, что вселяет небольшую толику оптимизма.

Банк России с 14 по 22 сентября обещал увеличить ежедневный объем продажи валюты с 2,3 млрд до 21,4 млрд рублей для купирования избыточного спроса на иностранные деньги в связи с погашением Минфином евроблигационного выпуска объемом $3 млрд 16 сентября. Отечественные инвесторы получат выплаты в рублях, и для поддержания прежнего уровня своей валютной позиции многие заходят конвертировать рубли в доллары или юани.

Вчера дополнительное присутствие ЦБ на валютном рынке чувствовалось. Рубль с самого утра остановил снижение и большую часть дня даже пытался слабо укрепиться. Однако в последний час торгов спрос на валюту резко вырос, а Банк России, вероятно, уже ушел с рынка, выполнив свою задачу. В результате, рубль вновь обесценился, потеряв к доллару более процента стоимости.

Слабость рубля уже не поддерживает рынок акций. Безудержное падение российской валюты вопреки росту цен на нефть и предпринимаемым властями мерам по ее поддержке, наводит многих трейдеров на мысль, что в финансово-экономической системе страны не все так хорошо, как это представляется в сводках Росстата.

Более того, падение курса рубля увеличит вероятность повышения ключевой ставки сегодня.

Именно на этих опасениях вчера прекратился отскок долгового рынка – Индекс Мосбиржи гособлигаций снизился на полпроцента. Инвесторы решили не рисковать перед заседанием совета директоров Банка России и иметь побольше денег для реагирования по факту принятого решения.

Дальнейшая судьба облигаций и акций будет зависеть от размера ставки и риторики главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Пока аналитики осторожно прогнозируют, что в лучшем случае рынок акций ждет волатильный боковик, а в худшем – коррекция более чем на 10%. Относительно облигаций ожидания более оптимистичные: очень многие эксперты говорят о росте цен бондов в среднесрочной перспективе, но, возможно, после очередной просадки.