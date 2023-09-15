Экономика Китая прибавила в августе на туристическом буме

Деловая активность в Поднебесной в последнем летнем месяце выросла благодаря летнему буму в туристическом секторе и на ожиданиях усиления поддержки властей. Августовская статистика, пишет Bloomberg, внушает осторожный оптимизм, что худшее во второй экономике планеты позади.

Промышленное производство, по данным Национального статистического бюро Китая (NBS), прибавило в августе в годовом выражении 4,5%, а розничная торговля выросла на 4,6% по сравнению с последним летним месяцем прошлого года. Обращает внимание, что оба показателя превысили как прогнозы экономистов, так и данные по июлю.

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Инвестиции в основной капитал выросли в первые восемь месяцев 2023 года на 3,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Темпы роста, правда, замедлились по сравнению с январем-июлем. Причина замедления хорошо известна – всю экономику продолжает тормозить строительный сектор, кризис в котором явно затянулся. Очевидно, что пока Пекин несмотря на все усилия ничего не может с ним сделать. Безработица в городах в августе слегка снизилась по сравнению с июлем и составила 5,2%.

«Основные индикаторы в августе немного улучшились,- говорится в заявлении NBS,- экономика восстанавливается. Но необходимо иметь в виду, что по-прежнему сохраняется много внешней неопределенности и нестабильности, а внутренний спрос остается неудовлетворительным».

На лето выпал пик замедления китайской экономики. Правительство КНР все лето наращивало меры поддержки, направленные на ускорение ее роста. Власти провели ряд мер, направленных на повышение расходов потребителей по товарам для дома, актвизировали продажу гособлигаций для финансирования инфраструктурных проектов и облегчили некоторые ограничения на покупку жилья в больших городах.

Китайский центробанк (РВОС) 15 сентября второй раз в текущем году снизил размер резервного фонда для банков. Кроме всего прочего, это сделано для того, чтобы банкам было легче покупать гособлигации.

РВОС также влил в межбанковский рынок в общей сложности 191 млрд юаней (26,2 млрд долларов) при помощи механизма среднесрочного кредитования, но при этом не изменил учетную ставку. Центробанк увеличил краткосрочную ликвидность в преддверии Золотой недели, традиционных праздников, которые пройдут в этом году с 1 по 7 октября.

Эксперты отмечают появление в некоторых секторах и отраслях экономики признаков стабилизации. В августе был зафиксирован пусть и совсем незначительный, но все же рост в промышленном производстве. Кроме этого, явно восстанавливается спрос на кредиты, а дефляционное давление слегка ослабло.

Скорее всего, разворот экономики в сторону роста будет проходить медленно из-за низкого доверия потребителей и продолжающегося кризиса в строительном секторе. Инвестиции в строительство в январе-августе снизились на 8,8%. Продажи жилья в крупных городах взлетели в августе после того, как объявили о снижении платежей по ипотеке, но этот бум оказался очень коротким и быстро прошел. Между тем, падение цен на жилье в августе превысило показатель июля.

И самое главное, что настораживает экономистов – несмотря на рост расходов китайцев, к примеру, на поездки и походы в рестораны и кафе, сохраняются сильные сомнения в устойчивости этого роста. Не настраивает на особый оптимизм и очень неважная ситуация на рынке труда.