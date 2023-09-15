Кристин Лагард обвалила евро

Евро слабеет уже девятую неделю кряду. Такого затяжного падения у европейской валюты еще не было за все два с небольшим десятилетия ее существования. Снижение началось в середине июля, когда евро достиг пика по отношению к доллару. За два месяца он ослаб по отношению к американской валюте в общей сложности на 5,6%. Сейчас евро торгуется вблизи шестимесячных минимумов. На этой неделе он снизился еще на 0,5%. Сейчас за него дают всего лишь 1,07 доллара.

Трейдеры избавляются от евро последние два месяца в уверенности, что ЕЦБ продолжит проводить жесткую монетарную политику на фоне постоянно ухудшающейся ситуации в экономике объединенной Европы. Эта позиция еще больше окрепла на текущей неделе после того, как президент главного европейского банка Кристин Лагард в очередной, уже 10-й по счету раз подняла учетную ставку и намекнула, что главный европейский банк довел ставку до пика.