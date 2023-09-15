Кристин Лагард обвалила евро

Евро слабеет уже девятую неделю кряду. Такого затяжного падения у европейской валюты еще не было за все два с небольшим десятилетия ее существования. Снижение началось в середине июля, когда евро достиг пика по отношению к доллару. За два месяца он ослаб по отношению к американской валюте в общей сложности на 5,6%. Сейчас евро торгуется вблизи шестимесячных минимумов. На этой неделе он снизился еще на 0,5%. Сейчас за него дают всего лишь 1,07 доллара.
Трейдеры избавляются от евро последние два месяца в уверенности, что ЕЦБ продолжит проводить жесткую монетарную политику на фоне постоянно ухудшающейся ситуации в экономике объединенной Европы. Эта позиция еще больше окрепла на текущей неделе после того, как президент главного европейского банка Кристин Лагард в очередной, уже 10-й по счету раз подняла учетную ставку и намекнула, что главный европейский банк довел ставку до пика.
ЕЦБ поднял ставку на 25 базисных пунктов до 4,50%. Это максимум с 2001 года. В заявлении главного банка континента говорится, что несмотря на замедление инфляции ставка оставаться высокой продолжительное время. Подчеркивается также, что решения в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте будут приниматься исходя из конкретной обстановки.
«ЕЦБ только что дал долларовым «быкам» еще одну причину для того, чтобы начать шортить евро,- цитирует Bloomberg Дипака Шаха из Nomura Holdings Inc.- Мы полагаем, что продажи евро усилятся. Причем, шортить его будут по отношению не только к доллару, но и к другим валютам».
Единой европейской валюте перестали доверять, похоже, не только инвесторы. Негативно относятся к ней, к примеру, и в хедж-фондах. Причем, сейчас негатив достиг максимального в этом году уровня. Финансовые аналитики сейчас лихорадочно переписывают прогнозы по европейской валюте до конца года. Согласно осредненным прогнозам, она закончит 2023 год на уровне 1,09 американских долларов за евро. Для сравнения: предыдущий средний курс составлял 1,12 долларов за евро.