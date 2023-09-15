Мишустин назначил нового руководителя Росавиации

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александра Нерадько и назначил на его место Дмитрия Ядрова, работающего в ведомстве с 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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«Дмитрий Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства». Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию», — сообщили в правительстве.

Уточняется также, что Ядров в качестве замруководителя Росавиации координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры. Кроме того, он курировал реализацию отраслевых федеральных проектов.

Нерадько руководил Росавиацией с декабря 2009 года.