Москва возглавила рейтинг крупнейших 10 мегаполисов мира по темпу роста промышленного производства. Его индекс по итогам 2022 года в российской столице вырос на 15,1%, что опередило показатели Пекина, Шанхая и Сингапура, сообщил 15 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такие выводы сделал департамент экономической политики и развития Москвы на основе официальных статистических данных. В список городов, в которых специалисты проанализировали уровень промышленного производства и экономической активности, вошла Москва, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Нью-Дели, Пекин, Шанхай, Сингапур, Барселона, Токио и Хошимин. Главными критериями отбора стала численность населения (более 5 млн человек), а также доля промышленности в структуре ВРП (более 15%).

«Индекс промпроизводства в Москве растет с 2017 года, рост не прекращался ни в разгар эпидемии коронавируса, ни в период санкций. По итогам 2020 года Москва показала наибольший рост ИПП среди десяти крупнейших мегаполисов, а в 2021 году вошла в тройку лидеров, пропустив вперед лишь Пекин. Темпы роста промышленного производства Москвы указывают на высокую востребованность столичных производственных мощностей, их инвестиционную привлекательность, растущий спрос со стороны населения, а также подтверждают статус российской столицы как передового производственного центра», — прокомментировал Владимир Ефимов.

Второе место занял Хошимин (в котором индекс промышленного производства вырос на 7,8% за год), в третье — Рио-де-Жанейро (+4,6%). В Сингапуре показатель увеличился на 2,6%, в Токио — на 2%, в Барселоне на 1,1%, в Сан-Паулу на 0,2%. А три города столкнулись с падением промышленного производства: Шанхай (—2,2%), Нью-Дели (—7,2%). А самое большое падение продемонстрировал Пекин — на 16,7% — который год назад был лидером среди мегаполисов по росту промпроизводства, уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Основным фактором роста ИПП Москвы стало развитие обрабатывающего сектора промышленности, сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «По итогам 2022 года обрабатывающие предприятия Москвы нарастили выпуск продукции на 17,2%», — напомнил он, добавив, что свой вклад в это внесла и поддержка города, который оказал ее примерно 400 предприятиям.