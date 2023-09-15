На рынке, возможно, появлся некий крупный покупатель облигаций

Аномально позитивно отреагировал сегодня рынок облигаций на решение Банка России повысить ключевую ставку на 100 базисных пункта до 13% годовых: Индекс Мосбиржи гособлигаций по итогам дня просел всего на четверть процента.

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Отчасти столь малое снижение вызвано тем, что многие «торговцы» ждали более жестких мер регулятора.

Обычно доходности кратко- и среднесрочных облигаций соответствуют или очень близки к величине ключевой ставки. Цены же более долгосрочных бумаг зависят от того, какую ставку рынок ждет в дальнейшем.

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Сегодня ОФЗ с погашением через год торговались под доходность около 12,25% годовых. Для облигационного рынка существенно иметь ставки ниже, чем размер «эталона».

Более того, Банк России в своих комментариях дал прозрачный намек на то, что в этом году ставка может быть еще повышена. Некоторые аналитики не исключают, что в новый год мы войдем со ставкой в 14% годовых. Но долговой рынок эти сценарии в цены пока закладывать не хочет.

Более того, доходности дальних выпусков, с погашением через 4-7 лет, снизились с чуть более 12% в начале текущей недели до около 11,75% годовых сегодня.

Это может свидетельствовать о том, что рынок не верит, что Банк России очень долго будет сохранять столь высокую ставку. Или — о большом спросе на облигации.

В пользу последнего предположения говорит тот факт, что в последние дни цены ОФЗ резко растут в первые минуты торгов. Возможно, покупку ведет какой-то очень крупный и долгосрочный игрок, который не особо заморачивается на счет цен.

Чем инвестор отличается от водолаза

И все же цены бондов еще могут продолжить снижение. «Сегодняшнее решение по ставке будет способствовать росту доходностей ОФЗ, преимущественно по краткосрочным выпускам, а кривая ОФЗ, вероятно, станет еще более инвертированной», — поделился с «Экспертом» мнением старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

Таким образом, возможно, цены облигаций еще не достигли «дна». Но это совершенно на значит, что их не нужно приобретать. Попытка поймать «дно» и купить бумагу на все деньги, а еще хуже – с «плечами», доводила до разорения не одного инвестора.

Недаром в трейдерских кругах существует проверенная практикой поговорка: «Купи “дно”, а второе получишь в подарок». Именно на втором или третьем «дне» позиции рисковых инвесторов начинают принудительно закрывать брокеры по маржин-коллам.

Профессиональные трейдеры рекомендуют покупать актив, в росте которого есть уверенность, ступенчато. То есть первая покупка делается на четверть или треть запланированной суммы, а со временем позиция наращивается.

«Безусловный приоритет в портфеле сейчас получают долговые бумаги с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке и ставкам денежного рынка, а также первичные размещения облигаций эмитентов хорошего кредитного качества», — ответил на вопрос «Эксперта», какие долговые бумаги стоит покупать, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

При этом «текущее и случившееся ранее повышение ставки будут способствовать постепенному росту ставок по банковским депозитам», — вполне логично полагает Данилов.

Тем самым повышается доходность и инвестиционная привлекательность безрисковых вложений, к коим относят ОФЗ, депозиты и облигации высококлассных эмитентов. Это не сможет не отразиться на поведении частных инвесторов, которые вполне могут начать фиксировать прибыль по хорошо выросшим с начала года акциям и начать активно уходить в двузначные гарантированные проценты.

«Высокие доходности облигаций могут продолжить перетягивать часть средств с рынка акций на долговой рынок. Возобновления роста рынка акций, скорее всего, не будет, поскольку драйверы в виде промежуточных дивидендов и неплохих отчетностей ведущих эмитентов в основном исчерпали себя, а риски никуда не делись», — поделился своим мнением с «Экспертом» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Понедельник начинается в пятницу

Сегодня же рынок акций после оглашения решения ЦБ предпринял попытку отскока, значительная часть которого вызвана тем, что по «медвежьи» настроенные спекулянты начали закрывать короткие позиции, покупая акции.

С ростом ключевой ставки, а, значит, и стоимости денег в экономике, брокеры повышают комиссии за маржинальные кредиты. Большая часть профучастников не берет вознаграждение, если «маржиналка» предоставлялась только в течение дня, а вот за перенос позиций, сформированных с участием заемных активов», через выходные придется платить по ставке как за три дня.

Кроме того, еще остались надежды на продолжение тенденции традиционного в этом году роста рынка акций по понедельникам. Поэтому часть агрессивных спекулянтов подбирала как отставшие от рынка акции, так и те бумаги, которые выиграют от повышения ставки.

К первым можно отнести металлургов, которые на текущей неделе напрочь игнорировали ослабление курса рубля.

Ко вторым – акции Московской биржи. Мосбиржа половину, а то и более доходов получает не от комиссии за совершение биржевых операций, а за размещение на рынке собственных средств и свободных остатков активов клиентов. Поэтому с ростом цены денег Биржа увеличит свои доходы.

К концу торгов бумаги Мосбиржи были лучшими среди «голубых фишек», дорожая чуть менее чем на 3%.

Техническая картина по рынку акций в целом остается неопределенной. В лучшем случае Индекс Мосбиржи ляжет в довольно широкой боковик с границами 3040-3190 пунктов, а в худшем – уйдет в серьезную коррекцию.