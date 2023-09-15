«На троих»: Лукашенко предложил Путину трехстороннее сотрудничество с КНДР

В сочинской резиденции состоялась рабочая встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля. Переговоры эти были необходимы, по выражению российского лидера, чтобы «сверить часы по некоторым вопросам». Обсуждалась экономическая ситуация, в частности, рынок топлива, а также сотрудничество с африканскими странами и перспективы взаимодействия с КНДР.

Статья по теме: Пхеньян сделал выбор между Россией и США

«У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать. Почему я говорю это – потому что мы с вами хорошо знаем: состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства. Потом, у нас есть в этой связи взаимные вопросы, обязательства взаимные. Есть необходимость, мне кажется, сверить часы по некоторым вопросам», — заявил, открывая встречу, Путин.

Лукашенко в первую очередь рассказал, что сложности на топливном рынке удалось решить — «поставили столько, сколько надо было Российской Федерации», чтобы стабилизировать ситуацию на общих рынках. Также он отметил, что «беднее немножко живем, чуть-чуть совсем», однако следующий год, по его мнению, будет хорошим. Президент Белоруссии также поблагодарил Путина за приглашение сразу после «тяжелых рабочих дней», которые тот провел на Дальнем Востоке, общаясь с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то "на троих": Северная Корея, Россия, – знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, – я думаю, кусок работы и Беларуси там найдется с учетом тех проблем, которые существуют», — добавил Лукашенко.

Также президент Белоруссии рассказал о сотрудничестве с африканскими государствами и визитом в страну руководителя Экваториальной Гвинеи.

