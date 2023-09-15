На Западе признали семикратное превосходство России в производстве боеприпасов

Россия, несмотря на санкции, увеличила уровень производства боеприпасов до семикратного превосходства над Западом. Об этом сообщила Russia Today, приводя мнение западных экспертов и чиновников ряда стран Запада, опубликованные в New York Times. По мнению источников издания, Москва не только не уронила планку производства боеприпасов, включая крылатые ракеты, но и превысила уровень их изготовления до начала СВО.

Как утверждается в публикации, обьемы производства российских вооружений не только в 7 раз превосходят западные объемы, но и само производство боеприпасов в России более дешевое. По мнению одного из экспертов New York Times, официального представителя Минобороны Эстонии Кусти Сальма, на производство, скажем, снаряда 155 мм российские предприятия тратят в 10 раз меньше средств чем западная «оборонка».

Источники американского издания выразили мнение, что рост ракетных боеприпасов в России означает «темную и холодную зиму» для киевского режима, по аналогии с прошлой зимой, когда российские ВКС методично разрушали энергетическую структуру Украины. Как говорится в публикации далее, украинские чиновники недовольны объемами поставляемых Киеву средств ПВО, не способных противодействовать российским средствам ракетного поражения.

