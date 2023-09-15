Новое бьюти-пространство: ИЛЬ ДЕ БОТЭ открывает магазин в «Метрополисе»

ИЛЬ ДЕ БОТЭ основана в 2001 году и за долгие годы работы стала одним из лидеров ритейла в сегменте премиальных товаров для красоты и ухода за собой. Высокий клиентский сервис и персональный подход компании позволяет каждому гостю в полной мере насладиться временем, проведенным с собой. Эти ценности компания сохраняет во всех своих 68 магазинах, двери которых открыты в 29 городах России.

Согласно философии бренда, новые впечатления являются важной составляющей счастья и любви к себе. С 15 по 17 сентября ИЛЬ ДЕ БОТЭ проведет торжество в честь открытия нового бьюти-пространства. Гостей мероприятия ждут фирменные подарки, розыгрыши призов, консультации экспертов и дополнительные скидки. Чтобы праздник был еще приятнее, на все покупки будет действовать кешбэк 30%.

Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16а, строение 4, ТРЦ «Метрополис», 1 этаж.

Каждый гость сможет подарить себе яркие эмоции в дни открытия нового магазина ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

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https://iledebeaute.ru/

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