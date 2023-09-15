Патрушев предрек скорый крах «пирамиды паразитизма»

Человечество вошло в переломную эпоху, сегодня происходят глубинные, поистине тектонические перемены. Выстроенная в свое время «пирамида паразитизма», разделяющая мир на развитые государства, страны с переходной экономикой и развивающиеся, рушится, а Россия стала центром притяжения для всех, кто готов противостоять паразитизму Запада. Об этом секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев написал в статье для российского журнала «Разведчик».

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«Узкая группа государств выстроила пирамиду, утвердившись на ее вершине и наделив себя исключительными полномочиями. Каким образом спроектирована эта пирамида паразитизма и кому отведен каждый из ее этажей, хорошо видно из принятого в современной западной практике разделения мира на развитые государства, страны с переходной экономикой и развивающиеся. Сущность этой системы проста: каждый, кто находится на более низком ярусе, должен безропотно и практически безвозмездно передавать наверх часть собственных ресурсов — материальных, финансовых, интеллектуальных, людских. По сути, мы имеем дело с многоуровневой паразитической надстройкой глобального масштаба», — считает Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ считает, что сейчас центр экономической активности сместился с глобального Запада в страны, которые до сих пор было принято называть развивающимися. В мире сформировались «центры силы, которые более не желают подчиняться гегемонии англосаксов». Полюсами будущего миропорядка он назвал значительную часть Евразии, Китай, Индию, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку, Африку и арабский мир, отметив, что на фоне жесткого противостояния России с коллективным Западом, «горячей» фазой которого стала спецоперация на Украине, процесс его формирования существенно ускорился.

«Россия стала центром притяжения для всех, кто готов противостоять паразитизму Запада, поскольку мы предлагаем альтернативный путь. Его основные параметры отражены в новой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации. Мы открыты для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными странами, общественными и политическими силами, желающими сообща двигаться по пути развития, закладывая основы нового, подлинного демократического многополярного мироустройства», — подчеркнул Патрушев.

Он также выразил уверенность, что уже в обозримом будущем «США придется смириться с ролью одного из полюсов многополярного мира», а Европе нужно будет еще «изрядно потрудиться, чтобы обрести геополитическую самостоятельность».