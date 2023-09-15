Песков заявил, что у Путина и Ким Чен Ына не было планов подписания соглашений по итогам переговоров

Никаких соглашений, в том числе в области военно-технического сотрудничества между РФ и КНДР, лидеры двух стран не подписывали, поскольку подобного в планах их встречи и не планировалось изначально. Об этом сообщил представителям СМИ пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя итоги состоявшихся накануне переговоров между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

«Нет, ни об этом, ни по другим темам никаких соглашений подписано не было. И не было таких планов», — сообщил Песков, отвечая на вопрос об итогах встречи глав России и КНДР.

Напомним, глава Корейской Народно-Демократической Республики прибыл в Россию 14 сентября. Тогда же состоялись его переговоры с Владимиром Путиным, которые прошли на территории космодрома Восточный, после чего глава КНДР продолжил свою поездку по российским регионам.

