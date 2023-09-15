Планируемое повышение тарифов МТС заинтересовало антимонопольную службу

Компания МТС уведомила своих абонентов о планируемом с конца сентября повышении тарифов, объяснив это расходами на модернизацию инфраструктуры из-за роста трафика. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оперативно отреагировали на это известие, пообещав установить все обстоятельства повышения цен и в случае нарушения принять меры.

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«В ФАС России поступают жалобы абонентов МТС на повышение тарифов. В уведомлениях оператора уточняется, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов. Служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет меры реагирования», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Как следует из SMS-уведомлений от МТС, с 28 сентября компания повысит цены на ряд тарифов. Представители оператора связи пояснили «Коммерсанту», что на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, но изменение составит менее 10%. Повышение цен в МТС аргументировали увеличением затрат на обслуживание оборудования и необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сетей из-за роста трафика.

