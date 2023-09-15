Потенциал для кооперации: лидеру КНДР показали авиазаводы Комсомольска-на-Амуре

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в рамках официального визита в Россию ознакомился с работой инженерного центра и производственных цехов Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А.Гагарина (КнААЗ им. Ю.А.Гагарина), а также производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Статья по теме: Пхеньян сделал выбор между Россией и США

Лидер КНДР в сопровождении вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова осмотрел агрегатно-сборочное производство истребителей Су-35 и Су-57, а также участки, где ведется работа по импортозамещенному «Суперджет 100» (SJ-100). Делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории ОАК «Яковлев», где сейчас проходят испытания SJ-100 с российскими системами и идет подготовка к аэродромным отработкам самолета с отечественными двигателями ПД-8. Кроме того, Ким Чен Ын смог увидеть демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.

«Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях – это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета», — отметил Денис Мантуров.

