Правительство изменило условия участия в госпрограмме добровольного переселения зарубежных соотечественников в Россию

Граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана не будут обязаны, в отличие от других переселенцев в Россию, подтверждать свое владение русским языком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства, имеющееся в распоряжении информагентства. Остальным иностранцам, желающим приехать в Россию на ПМЖ, небходимо проходить указанную процедуру.

Иностранным гражданам из названных стран, как следует из текста постановления, для подтверждения владения русским языком при подаче заявки на участие в программе переселения достаточно будет предоставить лишь один документ, подтверждающий получение образования в России или на территории страны, которая до 1 сентября 1991 года входила в состав СССР. А равно документ об образовании, выданный на территории другой страны, где русский язык является одним из государственных.

«С 2024 года соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран в рамках государственной программы, должны будут подтверждать владение русским языком. При отсутствии таких документов человеку необходимо будет пройти собеседование, по результатам которого уполномоченной комиссией будет принято решение об уровне владения им русским языком», — приводит «Интерфакс» текст документа.

Напомним, указ президента России о необходимости знания русского языка для участия в программе переселения соотечественников был подписан в марте текущего года.

