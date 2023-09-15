«Профессия» фальшивомонетчика больше не популярна

В России резко снижается число поддельных купюр, сейчас оно опустилось до исторического минимума в 4 штуки на миллион. Это связано с тем, что мошенники переключаются на другие способы "заработка" — в виду роста популярности безналичных платежей. Об этом заявил замначальника отдела управления криминалистических экспертиз Экспертно-криминалистического центра МВД Антон Плинатус в ходе международного ПЛАС-форума.

Плинатус отмечает, что печатать фальшивые банкноты можно с использованием обычного оборудования и с помощью профессионального полиграфического оборудования. Рубль в 95% случаях подделывают с помощью обычного оборудования. Обратная ситуация с долларом, его фальшивомонетчики в России печатают обычно на профессиональном оборудовании.

Третья валюта по популярности у фальшивомонетчиков в России валюта — евро, четвертая — юань.

Золотые же монеты, по словам Плинатуса, в России почти не подделывают. Все дело в том, что стоимость изготовления подделки будет близка к стоимости оригинальной монеты.

Похищение денег со счетов — более выгодный бизнес, чем фальшивомонетничество. Только за 2 квартал 2023 года мошенники совершили 279,7 тысяч операций, похитив у россиян 3,6 млрд рублей. Размер ущерба сократился на 6% в сравнении со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%, констатируют в ЦБ.