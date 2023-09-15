В промышленности Германии царит мрак и уныние

О том, что ситуация в экономике Германии все больше ухудшается, говорят, например, перемены в настроении самих немцев: все больше как обывателей, так и представителей бизнеса не верят в конкурентоспособность Германии. Кроме налогов, которые давно являются одними из самых высоких в Европе, немецкий бизнес сейчас страдает от множества других проблем. Например, от дорогой электроэнергии, пишет Financial Times. Или от такой неожиданной для всегда отличавшихся высокой дисциплиной и трудолюбием немцев проблемы, как одно из последних мест в рейтинге Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по количеству отработанного времени: в ОЭСР трудно найти страну, где рабочие работают меньше, чем в Германии.

К давнишним структурным проблемам, включающим все более проявляющийся дефицит квалифицированной рабочей силы, рост бюрократии, сооружение торговых преград и явную нехватку инвестиций в транспорт, образование и цифровую инфраструктуру, сейчас прибавились и немало новых, в том числе проблемы, спровоцированные недавней коронавирусной пандемией и событиями на Украине.

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Сложность ситуации отражает последняя статистика. Например, в июле промышленное производство в ФРГ снизилось на 2,1% в годовом выражении. Если же сравнить с показателями пятилетней давности, то объем промпроизводства с начала 2018 года сократился на 12,2%. Причем, это средний показатель по промышленности. В энергоемких секторах спад почти в два раза выше – порядка 20%.

«Имеется цикличный спад, к которому добавляются структурные проблемы,- объясняет президент мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) Клеменс Фуэст.- Именно эта комбинация привела (экономику Германию) к тому мраку, который вы видим сегодня».

Одним из самых заметных и очевидных доказательств того, что Германия в последние месяцы все больше превращается в «больного человека Европы», является рост компаний, которые переводят за границу, туда, где условия лучше, чем на родине, не только инвестиции, но и производство. Достаточно сказать, что по результатам опроса Торгово-промышленной палаты Германии, почти треть опрошенных компаний не хочет расширять производство на родине и положительно относится к инвестициям за границей.

«Не хочу плохо говорить о Германии,- объясняет Герт Рёдер, возглавляющий небольшой алюминиевый завод в Зольтау, земля Нижняя Саксония,- но такое ощущение, что все здесь немного устало и выдохлось».

Кстати, Рёдер в этом году расширяет производство не дома, а на принадлежащем ему заводике в соседней Чехии, где в отличие от ФРГ решили не выключать атомные электростанции и где энергия дешевле. К тому же, объясняет он свое решение, чехи - отличные работники.

Мнения в коалиционном федеральном правительстве, состоящем из трех партий, относительно того, что делать с ценами на электроэнергию, разделились. В бизнес-сообществе все больше сомнений в правильности решения властей о субсидировании дорогой энергии для ряда отраслей, которые в Берлине считают наиболее важными: производстве полупроводников, например, и строительном секторе, получивших от правительства не только многомиллиардные субсидии, но и снижение налогов. Их в кабинете в этот раз признали важнее, чем химическую отрасль, которая, пожалуй, сильнее других пострадала от роста цен на электроэнергию. О многом говорит, что крупнейшая в мире химическая компания BASF решила построить новый завод со сметой в 10 млрд евро не в Германии, а в Китае.

Кстати, о Китае: китайские автопроизводители всерьез угрожают знаменитому немецкому автопрому, много лет бывшему локомотивом экономики Германии. Пока, правда, только в секторе электромобилей, но угроза настолько велика, что правительство Шольца фактически объявило Пекину торговую войну, начав расследование по субсидированию Пекином производства электромобилей. Между прочим, в прошлом году Китай оттеснил Германию со второго места (после Японии) и по экспорту автомобилей в целом.

Экономические и торговые связи с Поднебесной были в последние десятилетия главным источником роста немецкой экономики. Однако сейчас немецкий экспорт в Китай, второй для Германии рынок после США, резко падает: в январе-июле этого года он снизился на 8,1% по сравнению с тем же периодом времени прошлого года. Неуверенность относительно торговли с Китаем вызывает сомнения в немецком экспорте в предстоящие годы.

В BASF, прибыль которого во втором квартале снизилась почти на 60% в годовом выражении, считают резко затормозившую в последние месяцы китайскую экономику значительным фактором в своих собственных неприятностях.

Спад в экономике Германии тянет вниз всю еврозону, промышленное производство которой, как показывает статистика, в июле снизилось на 1,1% по сравнению с июнем и на 2,2% по сравнению с июлем 2022 года.

Конечно, есть в Германии и оптимисты, которые утверждают, что ничего страшного не происходит и что спад закончился. Они указывают на военно-промышленный комплекс, в котором сейчас по понятным причинам резкий подъем. Крупнейшие оборонные компании ФРГ, Rheinmetall, например, и Renk сейчас показывают рекордную прибыль.

Не согласен с пессимистами и Маркус Креббер, возглавляющий крупнейшего в стране производителя электроэнергии RWE, который показал в июле рекордную прибыль.

«Да, есть, конечно, вызовы,- говорит он,- и мы должны противостоять им. Но я не разделяю мнение о мрачных перспективах, стоящих перед Германией».

Креббер призывает работать, работать и еще раз работать. В этом с ним согласен и Клеменс Фуэст: «Многие проблемы, с которыми мы столкнулись, решаемы. Так что давайте решать их».