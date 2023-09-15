Пхеньян сделал выбор между Россией и США

Итоги переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына, которые прошли на космодроме Восточный 13 сентября, полностью не озвучены, и скорее всего, руководители государств часть своих договоренностей сохранят в тайне. Поэтому главным итогом для широкой общественности стало заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что «больше никаких санкций против КНДР со стороны России не будет» и слова Владимира Путина о множестве «интересных проектов» в области транспорта, логистики и сельского хозяйства.

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Само наличие таких проектов уже говорит о выходе России из жесткого санкционного режима. Итак, намерения российской власти на этот счет озвучены, но как технически и юридически Россия будет выходить из санкций? Строительству новых отношений между Россией и КНДР посвятили круглый стол на площадке РИА Новости, прошедший на следующий день после переговоров – 14 сентября.

Напомним, Северокорейская республика проводит ядерные испытания на полигоне Пунгери, который находится на расстоянии в 55 км от Китая и в 190 км от России. С января 2016 по сентябрь 2017 года там были взорваны три атомные бомбы.

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Однако стоит учесть, что ядерных испытаний после 3 сентября 2017 Северная Корея больше не проводила, а значит вопрос о снятии санкций, наложенных по этой причине, вполне уместен. Впрочем, для антикорейских санкций за нераспространение были и другие причины. А есть и такие санкции, сохранить которые было бы выгодно России. Например, Пхеньяну запрещено торговать оружием в целом, а значит, и поставлять его Украине, в частности.

Как предположил во время круглого стола заместитель директора Департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов Российской Федерации Дмитрий Кику, скорее всего пересмотр санкционного режима будет ступенчатым. На первом этапе, как и сказал Сергей Лавров, Россия не будет присоединяться к новым санкциям и блокировать те из них, которые захотят провести через Совбез ООН. В этом вопросе с Россией солидарен и Китай, о чем также заявил Лавров 13 сентября.

Двойная игра Вашингтона

«Санкции против КНДР были связаны с позицией Совбеза ООН о нераспространении ядерного вооружения. Но вместе с тем, члены Совбеза – США и Великобритания – в рамках блока АУКУС содействуют появлению у неядерной Австралии атомного подводного флота. Налицо – противоречие договору о нераспространении, - констатирует Дмитрий Кику. – Возникает вопрос: почему Пхеньян должен следовать режиму нераспространения, а Вашингтон и Лондон могут его нарушать»?

Специалист Минфина по контролю за внешними ограничениями обращает внимание на еще одну важную деталь. Санкционными резолюциями Совбеза ООН запрещено испытание любых типов баллистических ракет.

Тем не менее, в период улучшения отношений между США и КНДР, которое происходило во время президентства Дональда Трампа, Северная Корея, в нарушение всех резолюций, совершенно спокойно испытывала такие ракеты. И США даже не хотели обсуждать этот вопрос, закрывая глаза на происходящее.

Дмитрий Кику продемонстрировал участникам круглого стола слайды. На одном из них запечатлен испытательный пуск северокорейской твердотопливной баллистической ракеты KN-24, способной нести ядерную боеголовку, который состоялся в 2019 году. В этой ракете экспертная группа при Комитете 1718 Совбеза ООН распознала американскую MGM-140 ATACMS. Таких запусков было несколько. Совбезу ООН в 2020 году был представлен доклад на эту тему, но никаких последствий для КНДР и США это не имело

«А во время недавнего визита в КНДР министр обороны России Сергей Шойгу посетил выставку военной техники Корейской народной армии в Пхеньяне, и там были представлены беспилотники, которые ничем не отличаются от американских БПЛА RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Они не только присутствовали на стенде, но и осуществили пролет во время парада. И опять же вопрос: откуда у КНДР эти технологии? В резолюция прописано, что косвенные поставки таких технологий в КНДР запрещены», – говоря это, госчиновник показал соответствующие слайды.

На вопрос «Эксперта» о том, почему в ситуации, когда другие члены Совбеза ООН нарушают свои собственные резолюции, Россия продолжает исполнять свои обязательства, Дмитрий Кику ответил: «Вашингтон выборочно относится к исполнению тех решений, которые принимались на площадке Совбеза ООН. В первую очередь Россия должна руководствоваться своими национальными интересами. Москва всегда была открыта в своих взаимоотношениях как с Комитетом 1718 СБ ООН, в рамках которого отслеживается исполнение санкционных мер, так и с Совбезом ООН. Другое дело, что нужно инициативнее и громче говорить о том, как США или другие государства не исполняют решения, принятые в отношении Северной Кореи по линии Совета Безопасности ООН».

В качестве аргумента в пользу этой позиции Дмитрий Кику упомянул о прошедшей недавно в западных СМИ информации об использовании украинской армией северокорейских боеприпасов для систем РСЗО, перехваченных на море «дружественным» государством. В данном случае «дружественным» государством не была соблюдена предписанная резолюциями процедура уведомления Комитета 1718 Совбеза ООН, и не была осуществлена утилизация незаконно поставляемого вооружения.

Поезд из СССР

«Своим визитом в Россию Ким Чен Ын дал понять Вашингтону, что те 30 лет, которые КНДР потратила на то, чтобы наладить хорошие отношения с США, ничем не завершились. Если за такое серьезное время договорится не удалось, то не удивительно, что Пхеньян решил прекратить дальнейшие попытки, – такое мнение высказал участник круглого стола, заведующий корейской секцией Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН профессор Павел Лешаков. – Северная Корея стала в большей степени ориентироваться на Москву, а взаимный интерес Пхеньяна и Вашингтона ослабевает».

Вашингтону Северная Корея была интересна, как потенциальный враг России. Вбить клин между Москвой и Пхеньяном на каком-то этапе удалось, но не более того, и Белый Дом оставил попытки, переключившись на Украину.

«В отличие от США, Россия очень заинтересована во взаимодействии с КНДР, – говорит Павел Лешаков. – Возможно, как это было во времена СССР, Пхеньян откроет свое воздушное пространство для российских разведывательных самолетов, разрешит российским судам заходить в свои незамерзающие порты и построит автомобильный мост через реку Туманган. Ведь сейчас между нашими странами даже нет автомобильного сообщения! Возможно, в Россию вернется рабочая сила из КНДР, северные корейцы начнут покупать наше зерно (у КНДР, вопреки всеобщему заблуждению, нет дефицита валютных ресурсов), надо полагать, что появятся и более серьезные договоренности, которые не предадут огласке. Всего этого бы хотелось».

Руководитель Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Виктория Самсонова добавила к этому, что КНДР стала бы благодарной покупательницей мясной продукции из России, и переговоры на эту тему уже ведутся.

Отвечая на вопрос «Эксперта» о соглашении по строительству российского контейнерного портового терминала в КНДР, на берегу Японского моря, которое не было реализовано из-за антикорейских санкций, участники круглого стола поспорили.

Павел Лешаков сказал, что для этого строительства было создано специальное совместное предприятие, но после введения санкций против КНДР, оно прекратило работу. «Я не думаю, что сейчас получится привлечь дополнительные инвестиции для строительства именно контейнерного терминала, но уверен, что переговоры относительно того, как реанимировать это СП, уже ведутся. Арендованные для строительства терминала портовые площади можно было бы пока использовать для транспортировки угля», – сказал профессор.

У Дмитрия Кику другое мнение: «А я думаю, что это будет одним из первых наших пилотных проектов в КНДР».

«Если придать этой территории статус свободной экономической зоны, то она может стать новым Гонконгом, - согласился Лешаков, уточнив: - Я, конечно, слегка преувеличиваю».

«Для того, чтобы реализовать этот проект, Россия до введения жестких антикорейских санкций уже проделала огромную работу. Была построена железнодорожная ветка из России в КНДР Хасан – Раджин длиной 54 км. Если создать контейнерный терминал, то перевозка через него будет обходиться значительно дешевле, чем через другие порты, это даже Китай признает», – сказала Виктория Самсонова.