Санкции не повлияют на бесперебойную деятельность «Криогенмаша» и исполнение обязательств перед партнерами

Санкции США не окажут существенного влияния на бесперебойную и надежную деятельность компании, не отразятся на исполнении действующих контрактов и обязательств и на будущих партнерствах- заявляет ПАО «Криогенмаш».

«Криогенмаш» – это уникальные компетенции, передовые разработки и технологическое оборудование мирового класса. Предприятие создало более 600 криогенных воздухоразделительных установок, которые успешно используются в 25 странах мира. Постоянными заказчиками компании являются крупнейшие российские металлурги, химики и нефтехимики. «Криогенмаш» играет большую роль в снабжении медицинским кислородом ведущих лечебных учреждений страны. Собственные технологии компании и широкие производственные возможности гарантируют бесперебойность ее работы в условиях санкционных ограничений.