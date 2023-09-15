ЦБ не решился делать высокую ставку

Интрига относительно решения совета директоров Банка России по ключевой ставке будоражила умы отечественных трейдеров последние две недели.

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Прогнозы были очень разные — оптимисты ждали повышения на 1 процентный пункт, а пессимисты не исключали доведения ставки до 15% годовых.

Некоторую сумятицу в настроения рынка внес глава Сбера Герман Греф, который в начале недели заявил, что, по его мнению, ЦБ оставит ставку неизменной. До Грефа неизменность ставки в инвестиционном сообществе даже не обсуждалась.

Слова Грефа даже вызвали некоторый оптимизм на рынке — в какой-то момент отскочили и акции, и облигации. Но все-таки в такой сценарий основная масса трейдеров не поверила.

Сегодня интрига разрешилась — ставка была повышена на 1 п.п. до 13% годовых. В своем пресс-релизе Банк России отметил, что «Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы».

«ЦБ принял такое решение на фоне повышенного инфляционного давления в экономике (в среднем за последние три месяца рост цен с поправкой на сезонность составил 9,0% в пересчете на год) и реализации проинфляционных рисков: главным образом заметный рост внутреннего спроса и риски «перегрева» экономики, ослабление курса рубля и повышенные инфляционные ожидания населения и предприятий и др. Помимо этого, регулятор отмечает наличие государственных программ льготного кредитования, что снижает влияние изменений ключевой ставки на экономику и означает необходимость более жёсткой монетарной политики», — прокомментировал «Эксперту» решение директоров Банка России старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

Он также подчеркнул, что «ЦБ РФ пересмотрел вверх прогноз по среднему уровню ключевой ставки (в оставшееся время 2023 г. до 13,0-13,6%; в 2024 г. до 11,5-12,5% c 8,5-9,5%) и подтвердил сигнал о поддержании жестких денежно-кредитных условий в экономике в течение продолжительного времени».

Таким образом, регулятор дал прозрачный намек на то, что готов увеличивать ставку и далее, а сегодняшнее ее повышение лишь на 1 п.п. сделано для того, чтобы оставить пространство для маневра.

«Обновленная траектория средней ключевой ставки на 2023 год указывает на вероятность ее повышения до 14,0% годовых в октябре», — пишет в своем обзоре директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

Очень многое будет зависеть от динамики курса рубля. Многие финансовые эксперты считают, что падение курса национальной валюты за последние месяцы далеко не полностью заложено в цены конечных товаров. Поэтому новый прогноз ЦБ по инфляции (6-7% за 2023 г.) они считают очень оптимистичным.

Финансовые рынки встретили сегодняшний вердикт благосклонно, поскольку многие ожидали более сильного ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок акций начал отскок. Облигации очень слабо дешевеют, хотя могли бы просесть и посерьезнее, поскольку доходности среднесрочных ОФЗ еще ниже 13% годовых.

Рубль не очень уверенно, но укрепляется к доллару, однако это связано больше с тем, что Банк России почти в 10 раз увеличил объем валютных интервенций.