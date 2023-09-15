В Москве разработали оборудование для бесконтактной оплаты проезда

Новый бортовой компьютер и сетевой коммутатор, которые меньше по габаритам, чем аналоги, и проще в использовании, разработала столичная группа компаний «Терминальные Технологии». Оборудование предназначено для оплаты проезда в автобусах, электробусах, трамваях и других видах транспорта. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компьютер, разработанный столичной компанией, способен выполнять вычислительные задачи, обрабатывать и выводить статистические данные, управлять различным дополнительным оборудованием. Сетевой коммутатор связывает между собой устройства оплаты проезда в общественном транспорте с помощью технологии PoE (Power over Ethernet). Он заменяет проводные скрутки и защищает каждое подключенное устройство, обеспечивая надежную связь между валидаторами и бортовым компьютером. Из стран СНГ уже поступили заказы на поставку более чем 2 тысяч таких устройств.

По словам генерального директора группы компаний Игоря Сухоставского, устройства, разработанные предприятиям, помогут заменить дорогие крупногабаритные зарубежные валидаторы и сократят издержки при оснащении подвижного состава общественного транспорта.

Компания произвела более 40 тысяч терминалов, которые принимают платежи картами и мобильными телефонами в вендинговых аппаратах, киосках самообслуживания и различных автономных сервисах в России и Европе. В 2022 году в правительстве Москвы организацию признали «Экспортером года в сфере высоких технологий».