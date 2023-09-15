В ЦБ пояснили причину нового рекорда по снижению количества безработных в России

Побит новый рекорд по снижению безработицы в России. Об этом заявил ЦБ РФ, опубликовав соответствующее заявление. По словам представителей ведомства, снижению числа безработных способствует дополнительный фактор.

«Безработица вновь обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка России.

Напомним, в рамках сегодняшнего заседания ЦБ РФ, было принято решение об увеличении ключевой ставки до 13% годовых.

