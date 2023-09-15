Володин решил спросить россиян, что делать с электросамокатами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил проблему растущего количества ДТП с участием электросамокатов и запустил в своем Telegram-канале опрос-голосование, предложив три варианта ее решения.

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«Обсуждали с вами проблему увеличения количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Какой из перечисленных вариантов решений вы считаете правильным и оптимальным?», — спросил Володин.

За полтора часа в опросе приняли участие более 35 тыс. человек. Вариант «Запретить прокат электросамокатов (как в ряде европейских государств)» выбрали 50% проголосовавших. С предложением «Ужесточить ПДД для водителей электросамокатов (штрафы, обязательное водительское удостоверение и др.)» согласились 40%. «Оставить все как есть» выбрали 10% принявших участие в опросе.

