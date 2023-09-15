Вывод капиталов из Европы: красиво жить запретишь

Российские миллиардеры под влиянием международных санкций и политики благоприятствования возврата активов со стороны властей РФ, вывели активы на десятки миллиардов из Европы с начала российско-украинского конфликта. Как подсчитал Bloomberg, общая стоимость активов, которые были возвращены богатейшим россиянами с февраля 2022 года в РФ, достигает 50 млрд долларов.

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В частности, только в прошлом месяце акционеры United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемые Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили редомициляцию (перевод в другую налоговую юрисдикцию) компаний с Кипра в Россию.

Как констатирует издание, данная тенденция ломает многолетнюю практику российских миллиардеров хранить свои активы в Европе, пользуясь благами тамошних правовых систем и возможностью получать дивиденды в иностранной валюте и с низкими налогами. Теперь у богатейших людей России остается все меньше мест, куда можно вложить свои деньги, поскольку многие из них находятся под санкциями США, Великобритании или Европы.

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Перевод активов, зарегистрированных в таких местах, как Кипр, Джерси и Швейцария, в Россию и страны, которые Кремль считает дружественными, пишет Bloomberg, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан, начался вскоре после начала СВО. Одними из первых шагов были переезды в Россию семейных активов миллиардера по производству удобрений Андрея Гурьева и сталелитейного магната Виктора Рашникова из Швейцарии и Кипра.

Миллиардеры, которые не находятся под санкциями, также ищут новую «прописку» для своих европейских активов. Так, Владимир Лисин и транспортный холдинг Globaltrans Investment Plc переехали с Кипра в Абу-Даби, в то время как вторая по величине российская золотодобывающая компания Polymetal International Plc в прошлом месяце перерегистрировалась в Казахстане. Компания не находится под санкциями, но ее российское подразделение было внесено в американский список в этом году, сообщает агентство.

Можно ли вернуть в экономику и замороженные резервы?

И не только миллиардеры переводят свои активы. В этом году 115 компаний переместились в отечественные «оффшорные» зоны, и теперь этот показатель составляет в общей сложности 254 компании с начала СВО, заявил первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме в понедельник.

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Возвращению активов в Россию способствовали, в том числе и развитие так называемых русских офшоров — специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке, заявил «Эксперту» первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. В эти зоны, предлагающие налоговые льготы, по его данным, только за 2023 год переехало порядка 115 компаний, а всего в них зарегистрировано 253 организации.

Помимо этого, предприниматели, не попавшие под санкции, также отдают предпочтение дружественным юрисдикциям. К примеру, многие из Кипра переводят всё в Абу-Даби или Казахстан, подтверждает эксперт. «Но я напомню, что в недружественных странах по сей день остаются заблокированными золотовалютные резервы России на сумму уже не менее $300 млрд. Фактически эти деньги “украдены” из рублевой ликвидности, что явилось одним из серьезных поводов для нынешнего ослабления курса рубля. Предлагаем ЦБ выпустить специальные облигации, обеспечением по которым служат наши замороженные золотовалютные резервы. И расплачиваться ими с уходящими из России иностранными компаниями», — говорит он.

Такая мера, уверен Владимир Кошелев, одновременно и предотвратит вывод валюты из РФ, и в какой-то мере «вернет в оборот» наши резервы, что в текущем моменте времени дополнительно поддержит рубль, станет симметричным ответом на тот «импорт инфляции», который мы наблюдаем.

Мощный импульс фондовому рынку

После начала военной операции и ввода западных санкций отток капитала из России составил 13,5% ВВП (243 млрд долларов) в 2022 году, отмечает, в свою очередь, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев. Однако за первые шесть месяцев этого года интенсивность этого процесса снизилась почти вдесятеро и составила $27 млрд. Контрольные меры в виде ограничительных мер ЦБ и краткосрочного ввода обязательной валютной выручки экспортеров дали эффект, однако в текущих условиях требуется приток инвестиций в страну, наряду со стимулированием внутренних долгосрочных вложений.

Западные санкции остро подсветили проблему невозможностей выплат дивидендов российским акционерам, указывает аналитик. Связано это с разделением бизнесов, при которых операционная деятельность ведется в России, а регистрация торговых имен осуществлена за рубежом. Таких случаев оказалось более чем достаточно: «Яндекс», VK, Ozon, X5 и пр. Разблокировка и возобновление выплат возможны при редомициляции (перерегистрации в другой стране) в России.

В стране в самом деле были созданы два специальных административных района (САР) в Приморье и Калиниградской области для деофшоризации иностранных компаний, подконтрольных россиянам, но в полную меру они заработали как раз в санкционный период, подтверждает Александр Соловьев. По его словам, на текущий момент резидентами САРов являются 190 компаний, а до конца года Минэкономразвития планирует увеличить эту цифру до 250 участников. Этому способствовало июльское решение Госдумы об упрощении редоцимиляции в России.

Поскольку с введением санкций все российские компании с зарубежной регистрацией отказались от выплат дивидендов, принятие этого законопроекта, уверен Александр Соловьев, дало бы мощный импульс роста акциям таких эмитентов таких как «Русагро», «Эталон», Х5 или Fix Price.

В самом деле, держать активы за границей, в частности в Европе, стало некомфортно, подтверждает инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. «Еще и на фоне выхода нового закона в Европе, что у россиян будут отнимать при въезде в Европу телефоны, украшение и автомобили. Думаю, что так же просто Европа сможет посягнуть и на бизнес даже не моргнув глазом. Это и хорошо. Сейчас Россия стоит на новом пороге развития. И чем больше мы будем возвращать активы, чем больше будем сами инвестировать в свою страну, налаживать производство — тем лучше будет для экономики России с разных сторон», — говорит она.

В качестве примера Юлия Кузнецова называет компанию VK , которая также совсем недавно объявила о том, что все активы она переносит в Россию. Это, уверена инвестсоветник, дополнительные рубли, рабочие места, налоги, и прочие важные факторы ведения бизнеса.