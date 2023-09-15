ЕЦБ: ставок больше нет

Еще в начале сентября рынок был почти уверен, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе остановит цикл подъема ставки. Но затем сомнения в реалистичности этого сценария стали расти – и исходя из цен деривативов, утром четверга его вероятность была уже ниже 40%.
Можно сказать, что мнения разделились, однако опрашиваемые различными агентствами аналитики в массе своей продолжали прогнозировать паузу.
Их можно понять. Статистика показывает, что экономика еврозоны находится на грани рецессии, а частью уже и за нею. Есть страны, где ВВП снижался только во втором квартале, но у былого локомотива Европы – Германии – он падает по 0,2% уже два квартала подряд. Инфляция, правда, все еще высока (5,3%). И выбор: бороться с нею или с экономическим ростом – был за ЕЦБ. Многих, судя их по прогнозам, этот выбор удивил.
ЕЦБ повысил все три свои ставки на 25 базисных пунктов: базовую по кредитам – до 4,5%, по депозитам – до 4%, а по маржинальным кредитам – до 4,75%. Это десятое подряд их повышение за 14 месяцев.
Критиковать его, как и следовало ожидать, начали немедленно. «Это повышение неоправданно, – говорил Bloomberg главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг. – Я боюсь, что ЕЦБ все еще недооценивает экономический спад – он слишком оптимистичен в отношении роста».
Действительно, хотя регулятор и понизил средний прогноз роста ВВП до 0,7% на этот год и 1% на следующий, он политкорректно оставил цифры в плюсовой области. Но, скажем, рост на 0,1% в следующем квартале достаточно близок к нулю, чтобы показать, что в ЕЦБ прекрасно понимают, сколь высоки шансы на рецессию. Тем более что прогноз составлялся до последней экономической статистики, оказавшейся хуже ожиданий.
Так что это был сознательный выбор. ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год до 5,6%, отметив, что она будет оставаться «слишком высокой слишком долго». «Совет управляющих нацелен на возврат инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%», – говорится в его заявлении. При этом сообщается, что «будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность».
Не всем в совете управляющих ЕЦБ это понравилось. На пресс-конференции его председатель Кристин Лагард сообщила, что решение о подъеме ставок было принято подавляющим большинством голосов. Однако, по ее словам, отдельные члены совета управляющих, возможно, предпочли бы сделать паузу в цикле ужесточения уже на этом заседании.
В общем случае подъем ставок центробанками, особенно неожиданный, ведет к укреплению национальных валют. Но на этот раз рынок сделал для евро яркое исключение.
Подскочив было до 1,0747 в первые секунды после объявления, пара EUR/USD затем полетела вниз и достигла 1,0631. Тем самым она вышла на минимум с 17 марта и есть основания полагать, что позже движение евро в сторону паритета с долларом продолжится. Так, валютные аналитики HSBC сейчас ожидают, что евро ослабнет в следующем году до $1,02.
В этом, на деле, нет парадокса. В заявлениях ЕЦБ и последующей пресс-конференции Кристин Лагард рынок увидел явные признаки того, что потенциал подъема ставок в Европе исчерпан.
«Мы полагаем, что внесли достаточный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю, и в данный момент важны оба элемента – как "достаточно ограничительный уровень ставок", так и длительность их удержания, – сказала она. – Очевидно, что в данный момент фокус внимания скорее находится на "длительности", но это не значит, что сейчас мы можем сказать, что ставки уже достигли пика».
Тем не менее в заявлении регулятора говорилось: «В соответствии с текущими оценками, совет управляющих ЕЦБ полагает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю». И рынок счел, что ставки теперь по меньшей мере долго будут оставаться высокими, если и не уйдут выше нынешних значений.
А это повышает вероятность стагнации в экономике при все еще высокой инфляции – то есть стагфляции. Это очень неприятный сценарий, но ЦБ использовал, возможно, последний шанс на то чтобы исправить его на обычную рецессию с низкими темпами роста потребительских цен.
«Это во многом ситуация стагнации, и ЕЦБ наконец-то это осознает, – говорил вчера на Bloomberg директор по макростратегии TS Lombard Скайлар Монтгомери Конинг. – Я думаю, что их мыслительный процесс заключался в следующем: либо мы повысим ставку сейчас, либо мы потеряем такую возможность, потому что данные сильно ухудшились – а мы хотим дать сигнал рынку, что по-прежнему идем к более высокому уровню ставок в течение длительного времени».