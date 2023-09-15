ЕЦБ: ставок больше нет

Еще в начале сентября рынок был почти уверен, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе остановит цикл подъема ставки. Но затем сомнения в реалистичности этого сценария стали расти – и исходя из цен деривативов, утром четверга его вероятность была уже ниже 40%.

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Можно сказать, что мнения разделились, однако опрашиваемые различными агентствами аналитики в массе своей продолжали прогнозировать паузу.

Их можно понять. Статистика показывает, что экономика еврозоны находится на грани рецессии, а частью уже и за нею. Есть страны, где ВВП снижался только во втором квартале, но у былого локомотива Европы – Германии – он падает по 0,2% уже два квартала подряд. Инфляция, правда, все еще высока (5,3%). И выбор: бороться с нею или с экономическим ростом – был за ЕЦБ. Многих, судя их по прогнозам, этот выбор удивил.

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ЕЦБ повысил все три свои ставки на 25 базисных пунктов: базовую по кредитам – до 4,5%, по депозитам – до 4%, а по маржинальным кредитам – до 4,75%. Это десятое подряд их повышение за 14 месяцев.

Критиковать его, как и следовало ожидать, начали немедленно. «Это повышение неоправданно, – говорил Bloomberg главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг. – Я боюсь, что ЕЦБ все еще недооценивает экономический спад – он слишком оптимистичен в отношении роста».

Действительно, хотя регулятор и понизил средний прогноз роста ВВП до 0,7% на этот год и 1% на следующий, он политкорректно оставил цифры в плюсовой области. Но, скажем, рост на 0,1% в следующем квартале достаточно близок к нулю, чтобы показать, что в ЕЦБ прекрасно понимают, сколь высоки шансы на рецессию. Тем более что прогноз составлялся до последней экономической статистики, оказавшейся хуже ожиданий.

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Так что это был сознательный выбор. ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год до 5,6%, отметив, что она будет оставаться «слишком высокой слишком долго». «Совет управляющих нацелен на возврат инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%», – говорится в его заявлении. При этом сообщается, что «будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность».

Не всем в совете управляющих ЕЦБ это понравилось. На пресс-конференции его председатель Кристин Лагард сообщила, что решение о подъеме ставок было принято подавляющим большинством голосов. Однако, по ее словам, отдельные члены совета управляющих, возможно, предпочли бы сделать паузу в цикле ужесточения уже на этом заседании.

В общем случае подъем ставок центробанками, особенно неожиданный, ведет к укреплению национальных валют. Но на этот раз рынок сделал для евро яркое исключение.

Подскочив было до 1,0747 в первые секунды после объявления, пара EUR/USD затем полетела вниз и достигла 1,0631. Тем самым она вышла на минимум с 17 марта и есть основания полагать, что позже движение евро в сторону паритета с долларом продолжится. Так, валютные аналитики HSBC сейчас ожидают, что евро ослабнет в следующем году до $1,02.

В этом, на деле, нет парадокса. В заявлениях ЕЦБ и последующей пресс-конференции Кристин Лагард рынок увидел явные признаки того, что потенциал подъема ставок в Европе исчерпан.

«Мы полагаем, что внесли достаточный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю, и в данный момент важны оба элемента – как "достаточно ограничительный уровень ставок", так и длительность их удержания, – сказала она. – Очевидно, что в данный момент фокус внимания скорее находится на "длительности", но это не значит, что сейчас мы можем сказать, что ставки уже достигли пика».

Тем не менее в заявлении регулятора говорилось: «В соответствии с текущими оценками, совет управляющих ЕЦБ полагает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю». И рынок счел, что ставки теперь по меньшей мере долго будут оставаться высокими, если и не уйдут выше нынешних значений.

А это повышает вероятность стагнации в экономике при все еще высокой инфляции – то есть стагфляции. Это очень неприятный сценарий, но ЦБ использовал, возможно, последний шанс на то чтобы исправить его на обычную рецессию с низкими темпами роста потребительских цен.

«Это во многом ситуация стагнации, и ЕЦБ наконец-то это осознает, – говорил вчера на Bloomberg директор по макростратегии TS Lombard Скайлар Монтгомери Конинг. – Я думаю, что их мыслительный процесс заключался в следующем: либо мы повысим ставку сейчас, либо мы потеряем такую возможность, потому что данные сильно ухудшились – а мы хотим дать сигнал рынку, что по-прежнему идем к более высокому уровню ставок в течение длительного времени».