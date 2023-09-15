Рабочие автозаводов Детройта проводят историческую забастовку на заводах всей Большой тройки

В ночь с четверга на пятницу в автомобильной столице США – Детройте объявлено о начале исторической забастовки, первой забастовка на заводах всех трех представителей Большой тройки американских автопроизводителей: General Motors, Ford и Stellantis. Профсоюз UAW, представляющий рабочих, объявил о начале забастовки после того, как переговоры с представителями автомобильных компаний о продлении контрактов, срок по которым скоро заканчивался, завершились неудачей.

«Сегодня ночью впервые в истории мы нанесем совместный удар по Большой тройке»,- цитирует Bloomberg президента профсоюза рабочих автомобилестроительной отрасли UAW Шона Фейна.

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По словам Фейна, для забастовки были выбраны по одному заводу от каждого представителя Большой тройки: завод GM в Вентзвилле, штат Миссури; завод Stellantis в Толедо, Огайо, и завод Ford в Уэйне, Мичиган. Известно также, что забастовка будет неполной: остановятся только последний конвейер, с которого съезжают новенькие автомобили, и работы по их покраске. В общей сложности в пятницу, по данным UAW, не выйдут на работу около 12700 человек. Всего же в профсоюзе полторы сотни тысяч членов.

Известно также, что забастовка может расшириться, если автопроизводители не пойдут на уступки, и к ней подключатся и другие автозаводы.

Забастовка на автозаводах Большой тройки – новый удар по президенту Байдену, который стремится заручиться перед выборами поддержкой организованных рабочих. Вчера вечером Джо Байден переговорил по телефону с Фейном и руководством автопроиозводителей, но, похоже, никаких результатов не добился и только напрасно потратил время.

Рабочие недовольны как зарплатами, так и условиями работы. Напомним, все три компании, входящие в Большую тройку, во время финансового кризиса в 2008 году понесли огромные убытки. Причем, GM и Chrysler, сейчас входящий в Stellantis, объявили себя банкротами. Однако за полтора десятилетия обстановка коренным образом изменилась. У всех трех компаний в последние годы была высокая прибыль, но рабочие считают, что они оказались лишними на этом празднике жизни и что компании должны сейчас с ними поделиться.

Шон Фейн утверждает, что профсоюз до самого конца надеялся избежать забастовки, но автопроизводители намеренно затянули серьезные переговоры, очевидно надеясь, что рабочие смирятся и отступят. Среди требований UAW 40-процентное повышение зарплат, которое, по словам Фейна, хотя бы частично компенсирует мощное повышение зарплат директоров и топменеджеров компаний. Рабочие требуют также повышения зарплат не только для опытных, но и для начинающих сотрудников.

Автопроизводители, как следует из их заявлений, разочарованы действиями профсоюза, потому что, уверены они, предложили рабочим более чем щедрые условия. Компании винят в срыве переговоров и забастовке профсоюз.