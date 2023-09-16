Nasdaq: высокие технологии не устояли перед колдовством

Третья пятница сентября имеет особую репутацию – это один из случающихся четыре раза в год дней «тройного колдовства» (Triple Witching), когда истекают три вида деривативов на индексы и акции. Иногда с этим бывали связаны настоящие крахи рынка, но обычно в «ведьмины дни» просто растет волатильность и объемы торгов, а движения котировок бывают довольно сумбурными.

И вчера этот день показал себя именно так. Весь сентябрь торги на фондовом рынке США шли необычно вяло: S&P 500 не показывал ежедневных движений более чем на 1%, а обороты не превышали 10 млрд акций. Но в пятницу рынок словно подменили.

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Из рук в руки перешли 17 млрд акций – вдвое больше, чем в некоторые дни августа и сентября. S&P 500 упал на 1,22%. Индекс волатильности Cboe Volatility Index (VIX), именуемый также индикатором страха Уолл-стрит, подскочил на 7,57%. Он начинал этот день на самом низком уровне с января 2020 года – ситуация, которую можно трактовать как опасную самоуспокоенность рынка.

Правда, назвать движения котировок особенно сумбурными было трудно. Просто с самого начала дня пошла распродажа акций. Продавали почти все, но в первую очередь – технологические компании. По итогам дня в минусе были все 11 секторов S&P 500, однако лидером падения стали информационные технологии, потерявшие 1,94%.

Лишь 3 акции из Dow Jones Industrial Average, снизившегося на 0,83%, остались в плюсе, но сильнее всех в его составе упали акции Microsoft. Nasdaq Composite потерял 1,56%, Nasdaq 100 – 1,75%, а индекс полупроводниковых компаний Philadelphia Semiconductor – 3,01%.

Акции NVIDIA упали на 3,69%, Amazon.com – на 2,99%, Microsoft – на 2,5%. Собственно, вообще вся «великолепная семерка» крупнейших технологических компаний США оказалась в минусе, потеряв за день около $200 млрд капитализации.

Все это могло быть связано с закрытием позиций в ходе «тройного колдовства», тем более что ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ), где лидировали эти акции, закончилось не так давно. Да что там – некоторые вообще считают, что оно не завершилось, а будет еще иметь продолжение. Но нельзя не отметить, что новостной фон очень и очень неплохо поддержал эту распродажу.

Вчера утром Reuters со ссылкой на источники нанесло удар в самое сердце ралли ИИ – по полупроводниковым компаниям. Оно сообщило, что тайваньская TSMC указала основным поставщикам отложить поставки ей оборудования. Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем все больше нервничает по поводу потребительского спроса.

Акции поставщиков TSMC рухнули, а с ними упали и прочие имеющие отношение к отрасли компании. Так, Intel подешевел на 2,04%, TSMC – на 2,38%, Marvell – на 2,42%, Nvidia – на 3,69%, ASML – на 4,06%, AMD – на 4,82%, Lam Research – на 5,08%, а KLA Corp – на 5,37%.

В итоге S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минус вторую неделю подряд, потеряв 0,16% и 0,39% соответственно. Индекс Dow, влияние технологических акций на который ниже, на этот раз смог остаться в плюсе на 0,12%. Но, вероятно, правильнее всего будет сказать, что в итоге все они почти не сдвинулись с места.

Нехорошая неделя

Следующая неделя предоставит им такие шансы. У нее репутация ничуть не лучше, чем у минувшей пятницы. По расчетам Bloomberg, с 1990 года неделя после осеннего Дня тройного колдовства в 79% случаев заканчивалась падением S&P 500 – в среднем он терял 1%. Это не говоря о том, что в 1987 году на ней случился исторический «черный понедельник».

На нее выпадает и еще одна дата, с которой связаны плохие приметы – день осеннего равноденствия. Их, как и другие календарные эффекты, можно считать суеверием (тем более что с этим днем и вправду за пределами рынков связывают что-то потустороннее), но биржевики свято уверены, что дни вокруг равноденствия нехорошие. У некоторых их них есть даже и статистические выкладки на этот счет.

Но, в принципе, достаточно и того, что сентябрь сам по себе – худший месяц года на фондовом рынке США, как минимум, с 19 века. На сверхдлинной дистанции (с 1885-го по 2022-й) реконструированный индекс S&P 500 в среднем уносил в сентябрях около 1%. При этом его вторая половина была хуже первой.

Между тем для того чтобы наступающая неделя не задалась, как и в пятницу, вполне достаточно самых обычных новостей, некоторые из которых уже известны. Забастовка рабочих General Motors, Stellantis и Ford уже началась, хотя и в ограниченном масштабе.

В случае дальнейшего развития этот конфликт имеет реальную возможность столкнуть экономику в рецессию. По мере приближения даты «закрытия правительства» разговоры об этом тоже будут все сильнее давить на рынок. И наконец, на этой неделе состоится заседание ФРС.

Сейчас почти никто не верит в то, что на нем поднимут ставку. Это стало бы медвежьим сюрпризом. ФРС на него едва ли пойдет, но она захочет сохранить возможность маневра, а значит особо «голубиных» заявлений от нее ждать не стоит – скорее, наоборот. Ее председателю Джерому Пауэллу будет непросто выбирать слова на пресс-конференции, между тем у него есть богатый опыт непреднамеренных разгонов и обвалов рынков.

Премия за риск по американским акциям упала до 19-летнего минимума – они уже проигрывают конкуренцию облигациям. Если P/E S&P 500 вернулся во времена нулевых доходностей (на уровень осени-лета 2021 года), хотя ставка ФРС выросла до 5,25-5,5%, то в первую очередь это означает, что рынок стал очень хрупок. И кто знает, где и когда он может треснуть – иногда для падения, и в самом деле, может хватить одного неловкого слова.

