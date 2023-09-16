«И щит, и меч»: патриарх Кирилл побывал у моряков-подводников в Вилючинске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после освящения гарнизонного храма апостола Андрея Первозванного в Вилючинске, посетил военную базу подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Он встретился с командованием и личным составом экипажей подлодок. Обращаясь к морякам, предстоятель РПЦ назвал их «и щитом, и мечом» Отечества, элитой России и передал приветствие от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

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«С особым чувством я посещаю это место и встречаюсь с вами, потому что вы и щит, и меч Отечества. Именно тот щит и тот меч, которого больше всего боится враг. От вашей способности управлять щитом и мечом реально зависит безопасность нашей страны. Именно в ваших руках самый эффективный, самый опасный и самый страшный для врага меч, которым вы способны нанести противнику неисцеляемый урон», — заявил патриарх.

Он также рассказал, что, собираясь на Камчатку, встречался с Владимиром Путиным, и президент попросил его передать всем морякам «приветствие и благодарность». От себя предстоятель РПЦ преподнес икону святителя Николая Чудотворца.

«Вас очень немного, и в этом смысле вы являетесь элитой Вооруженных сил и вообще национальной элитой. Так было всегда, в том числе и в дореволюционной России. Быть военным моряком означало принадлежать к элите. Сейчас это слово нередко неверно интерпретируется, но элита — это лучшие из лучших, на которых лежит совершенно особая ответственность. Пожалуйста, помните о том, что вы несете особую ответственность за безопасность, а значит, за судьбу нашего Отечества», — добавил патриарх.

