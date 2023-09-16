Конюхов поставил новый мировой рекорд

Российские пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд высоты для экипажа паралёта из двух человек. В Приэльбрусье они поднялись на 4 728 метров, тем самым побив рекорд венгерских пилотов (4 575 метров), который был установлен 20 лет назад, сообщается в Telegram-канале Конюхова.

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«Российские пилоты взлетели с плато в предгорьях Эльбруса на территории Кабардино-Балкарии. Плато расположено на высоте 2407 метров. Около часа пилоты набирали высоту в 3500 метров, а за 2,5 часа вышли на 4500 и дальше началась напряженная работа на рекорд. По правилам Международной федерации аэронавтики (FAI) пилотам требуется улучшить действующий рекорд на 3%, таким образом требовалось подняться минимум на 4 712 метров. Федор Конюхов и Игорь Потапкин достигли высоты в 4 728 метров и побили мировой рекорд, который продержался без малого 20 лет», — говорится в сообщении.

В команде Конюхова добавили, что пилоты чувствуют себя отлично, несмотря на то что полет проходил без использования кислородного оборудования. Они уже возвращаются в долину Нарзанов.

Данный полет являлся подготовительным этапом к более масштабной экспедиции. Летом 2024 года путешественники хотят отправиться на паралете к Северному полюсу. В августе следующего года Федор Конюхов и мастер спорта международного класса Игорь Потапкин также планируют вернуться в Кабардино-Балкарию, подняться на высоту 6 км и пролететь над вершиной Эльбруса.