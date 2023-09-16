Минобороны сообщило о впечатляющих успехах в зоне СВО

За прошедшую неделю российские военные нанесли 11 групповых ударов по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, ГСМ и боеприпасов противника. Кроме того, в результате удара по аэродрому в Днепропетровской области были уничтожены два истребителя и три штурмовика ВСУ, а в акватории Черного моря ликвидированы 12 безэкипажных катеров и три катера с украинскими десантниками, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В период с 9 по 16 сентября Вооруженными силами РФ нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, западных образцов вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ. В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», — сообщил Конашенков.

11 сентября российские военные нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области. По уточненным данным в результате удара уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25.

На Донецком направлении, по его словам, противник не отказался от планов по охвату Артемовска и продолжал вести штурмовые действия, «безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из населенных пунктов Клещеевка и Андреевка». ВС РФ отбили там за неделю 34 атаки, уничтожив при этом 1700 военнослужащих ВСУ, 16 танков и других боевых бронированных машин, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

На Запорожском направлении были успешно отражены 18 атак ВСУ в районе Работина и Вербового, ликвидировано более 740 украинских военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 38 орудий полевой артиллерии. На Южно-Донецком направлении потери противника составили свыше 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, а также семь орудий полевой артиллерии.

На Краснолиманском направлении противник потерял более 400 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и десять орудий. На Купянском направлении, по словам Конашенкова, российские военные за неделю отразили пять атак, уничтожив до 400 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, установку РСЗО и семь полевых складов с боеприпасами. На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на предотвращении высадки диверсантов на острова и левый берег Днепра, а также ведении контрбатарейной борьбы. За неделю там были уничтожены до 360-ти военнослужащих ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, а также 12 орудий полевой артиллерии.

«Истребительной авиацией ВКС России 13 сентября в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР сбит украинский вертолет Ми-8. В акватории Черного моря Морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ», — сообщил Конашенков.

Российские средства ПВО за неделю перехватили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 270 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 472 самолета, 249 вертолетов, 6810 беспилотных летательных аппаратов, 437 зенитных ракетных комплексов, 11881 танк и других боевых бронированных машин, 1150 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13035 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

