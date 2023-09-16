Названы ключевые соглашения, заключенные на Восточном экономическом форуме

На VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходившем во Владивостоке с 10 по 13 сентября, было подписано 373 соглашения на 3,8 трлн рублей. Самые крупные — по проектам в Амурской области, Забайкальском, Хабаровском краях и в Приморье. Помимо дружественных России стран в ВЭФ приняли участие представители США, Великобритании, Японии, Германии и Франции, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Помимо традиционно дружеских стран в Восточном экономическом форуме приняли участие все страны, которые к нам относятся не очень дружественно. Это США, Великобритания, Япония, Германия, Франция. На полях форума подписано 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей. Наиболее крупные проекты заключены Амурской областью – 173 млрд рублей, Забайкальским краем – 76 млрд рублей, Хабаровским краем – 72 млрд рублей и Приморьем – 56 млрд рублей», — заявил зампред правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

По данным пресс-службы кабмина, 41 соглашение было заключено с иностранными компаниями, 26 из них – с китайскими. По сумме заключенных соглашений в лидеры вышли Якутия (21 соглашение на сумму 326 млрд рублей), Амурская область (18 соглашений на 173 млрд рублей) и Забайкальский край (13 соглашений на 76 млрд рублей).

В частности, ВЭБ.РФ, Сбер, Минвостокразвития РФ и Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики (АО «КРДВ») подписали соглашение о реализации инвестпроектов на общую сумму 1,097 трлн рублей на территории ДФО. АО «КРДВ» заключило с ООО «Порт Эльга» соглашение на сумму 136 млрд рублей о взаимодействии при строительстве на территории Хабаровского края угольного морского терминала в районе мыса Манорский Охотского моря. АО «КРДВ» и ООО «Антей управление активами» подписали соглашение на 124 млрд рублей на строительство восьми судов-краболовов, двух портовых инфраструктурных комплексов и приобретение 10 лотов на добычу крабов. АО «КРДВ» и ООО «Русский краб» договорились о строительстве 10 судов-краболовов и покупку 10 лотов на добычу крабов (на общую сумму 120 млрд рублей).

Кроме того, на форуме был заключен целый ряд соглашений по строительству жилья. Так, Сбер и застройщик Unikey договорились о сотрудничестве на общую сумму 68 млрд рублей по возведению многоквартирных домов в формате проектного финансирования на территории Хабаровского края, Еврейской автономной области, Москвы и Подмосковья. АО «КРДВ» и ООО «СЗ “Проект-Страна-3”» (ГК «Самолет») подписали соглашение на 65,8 млрд рублей о реализации программы «Дальневосточный квартал» в городе Корсакове Сахалинской области. АО «КРДВ» и OOO «Специализированный застройщик “Речной порт "Якутск"» выразили готовность построить жилой микрорайон на территории Якутского речного порта. ФОО «СЗ “РИА Альфа”» и «ДОМ.РФ» договорились о комплексном развитии территорий жилой застройки нескольких кварталов Якутска, в рамках проекта планируется ввести 327 тыс. кв. метров жилья.