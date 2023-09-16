Нефть идет на три знака

Вчера североморская смесь Brent продолжила рост, возобновленный 23 августа после пары недель коррекции, но начатый еще 28 июня. Ноябрьский фьючерс на нее достигал $94,62 за баррель – максимума с 16 ноября. Западно-техасская нефть WTI, только в четверг впервые за 10 месяцев превысившая $90 за баррель, доходила в пятницу до $91,23 – в прошлый раз она котировалась на этом уровне 8 ноября.

Это третья подряд неделя их роста. Вообще за двенадцать последних недель в минусе нефть оказывалась лишь дважды – в результате у сентября есть все шансы стать четвертым подряд месяцем, завершенным Brent и WTI в плюс. Эта их серия станет самой продолжительной с зимы 2021 – весны 2022 года.

Статья по теме: На нефтяном рынке складывается ситуация 2007 года

Тогда, как известно, имел место мощнейший бычий рынок энергоносителей, который привел ту же Brent на максимум с 2008 года – $139,13. Об этом пока речи не идет, но и медвежьими времена уже не назвать: от минимума 28 июня до вчерашнего максимума Brent прибавила 32,2%. И причины для этого роста не многим менее серьезны, чем в 2022-м или 2008 годах.

«Разваливающаяся экономика Китая»

Непосредственным поводом для вчерашнего роста стала статистика из КНР, вновь разочаровавшая медведей, долго рассказывавших о кризисе в Китае, который ведет к падению нефти. С их нарративом была только одна проблема – он противоречил рыночным фактам. При всех сложностях с недвижимостью, китайская экономика оставалась в достаточно хорошей форме, чтобы обеспечить рекордный рост мировому спросу на нефть.

Но экономическая статистика из КНР еще и улучшается. Так, в пятницу были опубликованы данные о том, что промышленное производство здесь выросло на 4,5% в августе против 3,7% в июле. Это самый быстрый темп с апреля, так что меры господдержки экономики уже работают. Ранее на Западе критиковали их, как недостаточные – неудивительно, что консенсус ожидал только 3,9%.

Розничные продажи в КНР выросли в августе на 4,6% против 2,5% в июле и 3%, которые прогнозировали аналитики. Это самый быстрый рост с мая.

Ранее вышли лучшие, чем ожидалось, данные по кредитованию, экспорту, импорту, а также инфляции. На рынке в этих цифрах увидели то, что они и показывали – улучшение неплохой, в сущности, ситуации. Агентство Reuters, впрочем, трактовало это вчера как «предварительные признаки стабилизации в разваливающейся экономике Китая».

Но даже «разваливаясь», она обеспечивала, по оценке МЭА, три четверти прироста мирового спроса на нефть в этом году. Китай, по данным его таможенного управления, в августе импортировал ее на 20,9% больше, чем в июле, а в годовом выражении – на 30,9%. Импорт нефти в январе–августе был на 14,7% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Дефицитный продукт

При этом ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией позаботились об ограничении предложения. И именно сочетание этих двух факторов стало основной причиной роста цен на нефть – в начале лета начал уверенно расти ее дефицит на физическом рынке.

Проблемы в этом отношении стали очевидны уже к июлю. После объявления о добровольном сокращении поставок на 1 млн баррелей в сутки (б/с) Саудовская Аравия резко повысила цены на свою нефть для Европы и Средиземноморья. Это подтолкнуло нефтеперерабатывающие заводы по всему Атлантическому бассейну к поиску альтернатив, что и привело к росту цен на Brent.

Россия тоже добровольно сократила экспорт. В США же шел автомобильный сезон, поддерживая спрос на местные сорта. И запасы нефти стали падать. На этой неделе ОПЕК приводила данные о том, что в развитых странах они уже на 114 млн баррелей ниже среднего уровня за 2015 – 2019 годы.

И ситуация только ухудшается – дефицит растет. В третьем квартале согласно данным ОПЕК, ее члены добывали 27,4 млн б/c, что было на 1,8 млн б/c меньше, чем необходимо потребителям. Пока добычу наращивать она не собирается, но для удовлетворения спроса на нефть в IV квартале потребуется уже в 30,7 млн б/c. Так что дефицит вырастет до 3,3 млн б/c.

При этом особых надежд на американских сланцевиков нет. В 2010-х годах рост производства мало что дал их акционерам и теперь им совсем не по нраву наращивать долги на фоне увеличения вложений в новые скважины. Во время пандемии это привело к банкротству слишком многих, и выжившие не склонны гнаться за увеличением добычи любой ценой.

Число нефтяных вышек в США на этой неделе выросло, согласно данным Baker Hughes, только на две – до 515. Это максимум с апреля, но по сравнению с прошлым годом их количество упало на 84.

В ожидании $100 за баррель

Нет ничего странного, что в такой ситуации на рынке заговорили о возможности роста цен на нефть до трехзначных цифр уже в ближайшие недели или, по меньшей мере, до конца года. «Теперь мы считаем, что если ОПЕК+ сохранит сокращение поставок до конца года на фоне положительного спроса в Азии, то цены на Brent могут превысить $100 за баррель до 2024 года», - пишут аналитики Bank of America во главе с Франсиско Бланч.

С точки зрения технического анализа, движение Brent к $100 и далее совсем уж простым не будет: фьючерсы перекуплены, а по пути есть ряд уровней сопротивления. Но после недавнего слома мощного нисходящего тренда цели движения находятся даже выше знакового рубежа – в районе $110. В этом смысле технический и фундаментальный подход сходятся.

«Мировой спрос на нефть находится на рекордно высоком уровне, – говорил FT аналитик Enverus Intelligence Research Аль Салазар. – Мы никогда не использовали ее так много, а ОПЕК перед лицом этого сокращает добычу. Третий компонент – запасы сырой нефти и нефтепродуктов относительно невелики. Простая математика дает нам $100 за Brent».

