Почти 30 прилетов за сутки: глава Белгородской области сообщил об ударах ВСУ по региону

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области почти 30 различных боеприпасов, четыре взрывных устройства сброшены с беспилотников. Пострадавших и разрушений ни в одном населенном пункте зафиксировано не было, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Статья по теме: Один человек погиб при обстреле села в Курской области — Старовойт

«В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Никто не пострадал, разрушений нет. В поселке Разумное сбит квадрокоптер противника. Обошлось без последствий», — написал Гладков.

В Валуйском городском округе, по его данным, ВСУ выпустили 11 артснарядов по селу Борки, по селам Долгое и Кукуевка – один и два снаряда соответственно. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Теребрено – там было зафиксировано четыре прилета.

«В Шебекинском городском округе в селе Новая Таволжанка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один беспилотник противника сбит. По селу Терезовка и хутору Панков выпущено по четыре минометных снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — добавил Гладков.

